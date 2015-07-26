Бышовец: «Ужесточение лимита положительно сказывается на РФПЛ»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился с агентством «Р-Спорт» своим мнением об ужесточении лимита на легионеров в РФПЛ до формулы «6+5».

«Я считаю, изменение лимита уже повлияло в положительную сторону. Мы увидели много отечественных игроков, причем в их исполнении увидели целеустремленность, желание играть и проявить себя. Многие тренеры и руководители клубов, на мой взгляд, лукавят, когда говорят о том, что российские игроки будут получать место в составе благодаря паспорту и спекулировать своей зарплатой. Это неправда.