МКЧ. «Барселона» уступила «Манчестер Юнайтед»

В очередном матче Международного кубка чемпионов английский «Манчестер Юнайтед» достаточно уверенно обыграл испанскую «Барселону».
25 июля. Санта-Клара (США). Стадион «Левайс»
Барселона (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:3 (0:1) Текстовой онлайн матча
Голы: 0:1 — Руни, 8; 0:2 – Лингард, 65; 1:2 – Рафинья, 90; 1:3 – Янузай, 90+1.
Барселона: тер Штеген (Масип, 46), Вермален (Матье, 60), Адриано (Ракитич, 46), Пике, Альба, Иньеста (Рамирес, 69), Бускетс (Гумбау, 69), Роберто, Рафинья, Суарес (Эль-Хаддади, 70), Педро (Халилович, 69).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа (Джонстон, 64), Дармиан (Эванс, 63), Джонс (Уилсон, 64), Шоу (МакНэйр, 63), Блинд (Блэккетт, 63), Кэррик, Янг (Лингард, 63), Мата (Янузай, 63), Шнейдерлин (Феллаини, 63), Руни (Смоллинг, 64), Депай (Перрейра, 64).
Предупреждения: Джонс, 49.