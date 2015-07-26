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    МКЧ. «Барселона» уступила «Манчестер Юнайтед»

    В очередном матче Международного кубка чемпионов английский «Манчестер Юнайтед» достаточно уверенно обыграл испанскую «Барселону».

    25 июля. Санта-Клара (США). Стадион «Левайс»
    Барселона (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:3 (0:1) Текстовой онлайн матча
    Голы: 0:1 — Руни, 8; 0:2 – Лингард, 65; 1:2 – Рафинья, 90; 1:3 – Янузай, 90+1.
    Барселона: тер Штеген (Масип, 46), Вермален (Матье, 60), Адриано (Ракитич, 46), Пике, Альба, Иньеста (Рамирес, 69), Бускетс (Гумбау, 69), Роберто, Рафинья, Суарес (Эль-Хаддади, 70), Педро (Халилович, 69).
    Манчестер Юнайтед: Де Хеа (Джонстон, 64), Дармиан (Эванс, 63), Джонс (Уилсон, 64), Шоу (МакНэйр, 63), Блинд (Блэккетт, 63), Кэррик, Янг (Лингард, 63), Мата (Янузай, 63), Шнейдерлин (Феллаини, 63), Руни (Смоллинг, 64), Депай (Перрейра, 64).
    Предупреждения: Джонс, 49.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2015 00:59
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    Комментарии (17)
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    Wayne Rooney 10
    1437864347
    Очень не плохо смотрелись. Молодежь порадовала.
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    Мяско на коляске
    1437865825
    Куплено((((
    Ответить
    Справедливый1
    1437881520
    грызня поганых мешков
    Ответить
    SuperDeco
    1437884961
    В товарняках МЮ нас все время побеждает)))
    Ответить
    sir_Alex
    1437890998
    Некто Serjinho предрекал унижение МЮ в этом матче. А вот поди ж ты, не получилось!
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    Ахад
    1437893381
    всосали
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    Jaka RM
    1437894928
    Ну это же Барселона! Прямо показывает потенчиал на сезон! И я рад что забил Яунзай! А то я про него забыл! Прсото тренер ему совершено не доверяет!
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    Cektor
    1437897551
    товарняк он и в африке товарняк
    Ответить
    112910415
    1437932998
    ни к чему это
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    ologreds
    1694997542
    numo436780
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