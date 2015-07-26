Ребров: «Хачериди плюет на команду и болельщиков»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров дал оценку удалению игрока своей команды Евгения Хачериди в субботнем матче УПЛ против донецкого «Олимпика» (2:0).
«Я считаю, то, что он сделал – полное безобразие! Данило Силва и Александар Драгович свои карточки получили в борьбе, они боролись и сталкивались с соперниками, пытаясь помочь команде. А Хачериди... Играем первый матч дома, все понимают, настолько важна игра. А человек просто плюет на команду и на ее болельщиков», – заявил Ребров.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!