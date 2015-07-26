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    Ребров: «Хачериди плюет на команду и болельщиков»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров дал оценку удалению игрока своей команды Евгения Хачериди в субботнем матче УПЛ против донецкого «Олимпика» (2:0).

    «Я считаю, то, что он сделал – полное безобразие! Данило Силва и Александар Драгович свои карточки получили в борьбе, они боролись и сталкивались с соперниками, пытаясь помочь команде. А Хачериди... Играем первый матч дома, все понимают, настолько важна игра. А человек просто плюет на команду и на ее болельщиков», – заявил Ребров.



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    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    26.07.2015 00:32
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    Комментарии (11)
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    co;ld
    1437860795
    Я не понял за что 2 желтая там даже контакта не было, я уж думал Жека как обычно зарядил кому то , а тут на те облом))
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    Лев Троцкий
    1437860955
    Хм...Ребров чушь пронес.Я не вижу тут даже нарушения,какие нафиг карточки!?
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    Vector-B B
    1437861740
    за что 2 желтая то?)
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    ШкендербеуЧоп49
    1437862271
    первая желтая за то что плюнул на команду, вторая на болельшиков. пацан Владик, я верно понимаю?
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    MinfaNEZ 123
    1437862354
    так-то он ему левой рукой ударил
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    shurik45
    1437862399
    во-втором случаи ,была просто борьба за мяч.За что желтая ,не понятно?
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    cska-62
    1437884420
    Что-то второй \"горчичник\" очень сомнителен... Там и нарушение правил ещё увидеть нужно, а уж грубую игру - тем более...
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    nikita08
    1437890434
    непонятно.
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    nikita08
    1437890447
    ...
    Ответить
    ologreds
    1694997542
    numo436779
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