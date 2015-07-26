Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Павлюченко: «Очко в Грозном пойдет за три»

    Нападающий краснодарской «Кубани» Роман Павлюченко поделился мыслями по итогам субботнего матча своей команды во втором туре РФПЛ против грозненского «Терека» (1:1). Футболист весь поединок провел на скамейке запасных.
    «Самочувствие отличное. Не расстроился, что не появился на поле. Из-за удаления нужно было действовать практически от обороны. Главное, что взяли у «Терека» очко, оно пойдет за три. Не всем в меньшинстве удается здесь добиться зачетных баллов. После субботнего матча должна появиться уверенность. Будем идти вперед. После игры с «Уралом» (0:2) собрались, поговорили, сделали выводы. Почему не играл Андрей Аршавин? Знаю, что у него травма», – сказал Павлюченко телекомпании «НТВ-ПЛЮС».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «НТВ-Плюс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2015 00:11
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    112910415
    1437932812
    комментатором будет!
    Ответить
    ologreds
    1694997542
    numo436777
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+