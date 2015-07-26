Павлюченко: «Очко в Грозном пойдет за три»

Нападающий краснодарской «Кубани» Роман Павлюченко поделился мыслями по итогам субботнего матча своей команды во втором туре РФПЛ против грозненского «Терека» (1:1). Футболист весь поединок провел на скамейке запасных.

Андрей Аршавин? Знаю, что у него травма», – сказал Павлюченко телекомпании «НТВ-ПЛЮС».



«Самочувствие отличное. Не расстроился, что не появился на поле. Из-за удаления нужно было действовать практически от обороны. Главное, что взяли у «Терека» очко, оно пойдет за три. Не всем в меньшинстве удается здесь добиться зачетных баллов. После субботнего матча должна появиться уверенность. Будем идти вперед. После игры с «Уралом» (0:2) собрались, поговорили, сделали выводы. Почему не играл? Знаю, что у него травма», – сказал Павлюченко телекомпании «НТВ-ПЛЮС». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!