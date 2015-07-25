Аршавин отсутствует в Грозном из-за травмы

Полузащитник краснодарской «Кубани» Андрей Аршавин не полетел с командой на субботний матч РФПЛ против «Терека» из-за недавно полученного повреждения. Об этом проинформировала телекомпания «НТВ-ПЛЮС». Футболист испытывает проблемы с задней поверхностью бедра.



В игре первого тура против «Урала» (0:2) Аршавин участие принимал, но отметился лишь желтой карточкой.

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