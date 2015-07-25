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    Аршавин отсутствует в Грозном из-за травмы

    Полузащитник краснодарской «Кубани» Андрей Аршавин не полетел с командой на субботний матч РФПЛ против «Терека» из-за недавно полученного повреждения. Об этом проинформировала телекомпания «НТВ-ПЛЮС». Футболист испытывает проблемы с задней поверхностью бедра.
    В игре первого тура против «Урала» (0:2) Аршавин участие принимал, но отметился лишь желтой карточкой.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    25.07.2015 21:16
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    Комментарии (15)
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    sir_Alex
    1437853187
    И это только начало
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    ren888888
    1437853252
    Обыкновенный распиарнный нуб-он в темном переулке последние трусы от страха отдаст и убежит кинув свою бабу)
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    Vladimir32
    1437853487
    Чипсов обожрался,лодырь.
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    Vladimir32
    1437853569
    Хороший сайт! Котлин сам с собой общается!
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    Vladimir32
    1437853635
    Хороший сайт, Котлин сам с собой общается!
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    DXTK
    1437855567
    Видимо когда будет матч С Зенитом мы его тоже не увидим.
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    nahan
    1437915986
    Выздоровления Аршавину.
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    nautilus163
    1437930652
    Хорошо начал! Намучаются они с с ним. То понос будет, то золотуха!
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    112910415
    1437932499
    быстро..
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    ologreds
    1694997543
    numo436757
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