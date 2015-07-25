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    Emirates Cuр. «Арсенал» победил «Лион» с неприличным счетом

    В матче первого тура собственного товарищеского турнира лондонский «Арсенал» с несколько унизительным счетом расправился с французским «Лионом».
    25 июля. Лондон. Стадион «Эмирейтс»
    Арсенал (Англия) – Лион (Франция) – 6:0 (4:0)
    Голы: 1:0 – Жиру, 29; 2:0 – Окслэйд-Чемберлен, 34; 3:0 – Айуоби, 35; 4:0 – Рэмси, 38; 5:0 – Озил, 62; 6:0 – Касорла, 85.
    Арсенал: Мартинес, Мертезакер, Дебюши, Гиббс, Косиелни, Озил (Акпом, 63), Коклен (Хэйден, 80), Рэмси (Касорла, 63), Окслэйд-Чемберлен (Рен-Аделед, 71), Жиру (Уолкотт, 72), Айуоби (Артета, 63).
    Лион: Лопеш, Рос, Умтити, Зеффан, Йенссен, Гренье (Фекир, 29), Гоналон, Ферри, Толиссо, Лаказетт, Н'Джие.
    Предупреждения: Рос, 17; Йенссен, 36; Коклен, 45+1.
    Судья: Джонатан Мосс (Лидс).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 20:37
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    Комментарии (25)
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    Torres_1st
    1437850737
    В этом сезоне в АПЛ будут жечь 4 команды: Челси, Арсенал, Мю, МС. И если от Челси и МС в принципе понятно чего можно ожидать, то вот Арсенал и МЮ - команды с сюрпризом. Считаю, что Арсенал ниже 2-го места опускаться не должен, или золото, или серебро. С таким составом, с такой скамейкой, плюс еще ожидаются трансферы. Арсен должен рвать жилы, или сейчас или уже никогда, сегодня у Арсенала один из лучших составов за последние 6-7 сезонов.
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    Mr Siberian
    1437854417
    Всегда бы так) Настоящий кайф)
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    DXTK
    1437854745
    Буквально Арсенал раздел своего соперника в прямом и переносном смысле. Лион сам должны понимать, что пора домой к мамочкам. Но французы не заслуживали вот такой вот взбучки, они еще долго будут приходить в себя от такого счет 6-0.
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    Crooclin
    1437856391
    Думаю 1 замена Лиона против 6-ти у Арсенала говорит обо всём)
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    Belars
    1437858767
    И это еще Санчес отдыхает. Сейчас смотрю Барсу с МЮ - нам бы Суареса - и можно гегемонить
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    ИгУаИн001
    1437860649
    ну все! теперь арсенал выиграет все)
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    ruverzema29rus
    1437899489
    а я разочарован... разочарован выбором соперников! посмотрите с кем играют Челси, МЮ и Сити... сейчас мы разбиваем в пух Лион, может быть раскатаем сегодня немцев, а 2-го сольем суперкубок и провалим сезон??? где суперфорварды за 200 млн??? с одним Жиру чемпионат не выиграть, а Акпом пока мертвый! три гола Сингапуру и я бы забил...)))))
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    nahan
    1437915895
    Тяжело будет ткачам оправиться от такого.
    Ответить
    112910415
    1437932300
    не расслабляться!
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    ologreds
    1694997543
    numo436753
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