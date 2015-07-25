Emirates Cuр. «Арсенал» победил «Лион» с неприличным счетом

В матче первого тура собственного товарищеского турнира лондонский «Арсенал» с несколько унизительным счетом расправился с французским «Лионом».



25 июля. Лондон. Стадион «Эмирейтс»

Арсенал (Англия) – Лион (Франция) – 6:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Жиру, 29; 2:0 – Окслэйд-Чемберлен, 34; 3:0 – Айуоби, 35; 4:0 – Рэмси, 38; 5:0 – Озил, 62; 6:0 – Касорла, 85.

Арсенал: Мартинес, Мертезакер, Дебюши, Гиббс, Косиелни, Озил (Акпом, 63), Коклен (Хэйден, 80), Рэмси (Касорла, 63), Окслэйд-Чемберлен (Рен-Аделед, 71), Жиру (Уолкотт, 72), Айуоби (Артета, 63).

Лион: Лопеш, Рос, Умтити, Зеффан, Йенссен, Гренье (Фекир, 29), Гоналон, Ферри, Толиссо, Лаказетт, Н'Джие.

Предупреждения: Рос, 17; Йенссен, 36; Коклен, 45+1.