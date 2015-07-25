Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    РФПЛ. «Мордовия» отобрала очки у «Динамо»

    В игре второго тура РФПЛ московское «Динамо» на своем поле принимало саранскую «Мордовию». Оба коллектива в первом игровом дне проиграли, поэтому были преисполнены желанием реабилитироваться перед руководством и болельщиками. Именно эти порывы, надо полагать, позволили футболистам выдать крайне примечательный поединок, где были и эмоции, и немало голов. На правах фаворита первыми вперед вышли хозяева — гол Алексея Ионова. Спустя двенадцать минут Евгений Луценко вернул паритет. На этом голевой ручей не прекратил течь. На 28-й минуте Матье Вальбуэна был точен с пенальти. С него же под занавес второго тайма восстановил равенство Митчелл Дональд.

    25 июля. Химки. Стадион «Арена-Химки»
    Динамо (Москва) – Мордовия (Саранск) – 2:2 (2:1) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 – Ионов, 12; 1:1 – Луценко, 24; 2:1 – Вальбуэна, 28 (с пенальти); 2:2 – Дональд, 82 (с пенальти).
    Динамо: Габулов, Козлов, Данилкин, Дьяков, Соснин, Жирков, Зобнин (Ванкер, 70), Ионов, Денисов, Вальбуэна, Кокорин.
    Мордовия: Ревишвили, Нахушев, Рыков, Гапон, Дудиев, Бобер (Дональд, 60), Иванов (Шитов, 41), Власов, Стеванович, Луценко, Мухаметшин (Сысуев, 83).
    Предупреждения: Нахушев. 28; Шитов, 63; Власов, 63; Мухаметшин, 70; Ванкер, 74; Данилкин, 81.
    Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 20:22
    Рекомендуем
    Комментарии (34)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    КОТЛИН
    1437852521
    я доволен! гы-гы
    Ответить
    ren888888
    1437853112
    Молодцы поперечные-обыграли таки моускоуабадских нубасов)
    Ответить
    magnum3000
    1437854012
    Молодцы,что тут скажешь!
    Ответить
    DXTK
    1437855720
    Ничья. То есть матч ничейный, никому он не нужен. Я думаю, что через пару месяцев об этой игре команды и не вспомнят.
    Ответить
    sir_Alex
    1437856380
    Молодцы мордва!
    Ответить
    ХУБУЛ
    1437857316
    Нормально, весь цирк только начинается. Не устраивал их плять Черчесов.
    Ответить
    piercman
    1437880126
    ДДДДДнище скоро в фнл! а педуська снова попряталась куда-то, cцыт вылезти, вухаха!
    Ответить
    Никона
    1437911672
    Заголовок не правельный Динамо по идиотски отдало очки Мордовии, так будет верней
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437928146
    Я счет угадал:)
    Ответить
    ologreds
    1694997544
    numo436752
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+