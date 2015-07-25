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    Колыванов: «Проиграли из-за невнимательности»

    Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал результат субботнего матча своей команды в рамках второго тура РФПЛ против «Ростова» (1:2).
    «Проиграли только по невнимательности. В первом голе оставили одного нападающего, когда нам шла передача за спину. Не разобрались. Про второй мяч вообще нечего сказать. Обидно, будем разбираться. Заслуживали как минимум ничью. Это футбол: не забиваешь, то получаешь сам. Надеемся, что игру против «Зенита» проведем уже в Уфе», – сказал специалист.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    25.07.2015 19:30
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    Комментарии (6)
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    sir_Alex
    1437844059
    Надо быть внимательней!
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    Valar Morghulis
    1437846324
    Ростов, с победой. Молодцы.
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    Bazuka-Limon
    1437851227
    С Зенитом надо быть супер внимательными иначе 0-5...
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    20gelding14
    1437855077
    А не показалоь мне, что второй гол ростовчан не должен был засчитан из-за руки?
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    nahan
    1437915800
    Бекиевича с победой.
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    ologreds
    1694997543
    numo436747
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