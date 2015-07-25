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    Матеус: «Коноплянка может играть не хуже Азара и Неймара»

    Нападающий «Днепра» Матеус выразил мнение, что его бывший партнeр Евгений Коноплянка может играть не хуже полузащитника «Челси» Эдена Азара и нападающего «Барселоны» Неймара. Этим летом 25-летний Коноплянка перешeл в «Севилью».

    «У Коноплянки есть всe, чтобы играть не хуже Азара и Неймара. Он способен быть одним из лучших как в чемпионате Испании, так и в любой другой стране. Он похож на Азара и Неймара тем, что может выиграть матч за пару мгновений. Кроме того, иногда он показывает просто невероятный футбол», — говорит Матеус.
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    Источник: СПОРТ.UA

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    25.07.2015 17:43
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    Комментарии (18)
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    dimagas1
    1437835476
    А в Севилье разве были яркие атакующие футболисты за последние лет 10-15? Они играли всегда в командный футбол.
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    dima090887
    1437835662
    Сравнивать их нельзя!
    Ответить
    sir_Alex
    1437835711
    Может, но не будет
    Ответить
    Master Football 7
    1437837842
    А почему не Месси и Суарес ?
    Ответить
    Valar Morghulis
    1437846536
    Какой Азар, Неймар? Дурной что ли? Он играет не хуже Роналду и Месси. Хватит ставить в ряд великого Канаплюнку с такими недоигроками.
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    Darya
    1437846989
    Не может.
    Ответить
    311
    1437847114
    Может, но не хочет!)
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    nahan
    1437915506
    В Ла Лиге Коноплянка сможет проявить свои лучшие качества.
    Ответить
    112910415
    1437932127
    точно может?
    Ответить
    ologreds
    1694997545
    numo436736
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