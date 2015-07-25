Матеус: «Коноплянка может играть не хуже Азара и Неймара»

Нападающий «Днепра» Матеус выразил мнение, что его бывший партнeр Евгений Коноплянка может играть не хуже полузащитника «Челси» Эдена Азара и нападающего «Барселоны» Неймара. Этим летом 25-летний Коноплянка перешeл в «Севилью».

«У Коноплянки есть всe, чтобы играть не хуже Азара и Неймара. Он способен быть одним из лучших как в чемпионате Испании, так и в любой другой стране. Он похож на Азара и Неймара тем, что может выиграть матч за пару мгновений. Кроме того, иногда он показывает просто невероятный футбол», — говорит Матеус.