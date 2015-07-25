Видеотрансляция матча «Динамо» – «Мордовия» – на «Бомбардире»

Московские динамовцы, потерпевшие гостевое поражение от «Зенита», сегодня в матче 2-го тура российской Премьер-лиги в Химках примут «Мордовию», которая в равной игре с «Локомотивом» пропустила обидный гол от Шкулетича, ставший единственным.



У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.



Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Мордовия». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 18:30, не пропустите!

