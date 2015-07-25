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    • Видеотрансляция матча «Динамо» – «Мордовия» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Динамо» – «Мордовия» – на «Бомбардире»

    Московские динамовцы, потерпевшие гостевое поражение от «Зенита», сегодня в матче 2-го тура российской Премьер-лиги в Химках примут «Мордовию», которая в равной игре с «Локомотивом» пропустила обидный гол от Шкулетича, ставший единственным.

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Мордовия». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 18:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 17:20
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    Комментарии (47)
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    Vladimir32
    1437842208
    Не везет Мордовии...
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    я беременна
    1437842397
    халявный просмотр оформить не смогли чтоли? нафига я через бомбардир платно заходить буду если через поиск можно бесплатные найти? Дурь и баблогребство! фу!
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    Tajfun
    1437842749
    Обалдеть,как Динамо прёт.
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    Vladimir32
    1437842763
    Мордовия молодцы!
    Ответить
    Vladimir32
    1437844258
    Справедливо!
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    LSM1980
    1437846107
    Кобелев на серьезном уровне несколько лет не работал..отсюда и результаты у динамиков.Заштатную Мордовию уже не обыгрывают.Почему в основе не вышли Джуджак,Бюттнер,Ванкер?Вальбуэна стопрпоцентно уйдет с этого тонущего корабля.
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    KAFA2525
    1437854415
    Смотреть было не на что…
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    KAFA2525
    1437855192
    И с мокшей не справились ментухаи…
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    Nikola45
    1437893444
    Какой позор! Мордовия я не ожидал от вас! ))) Соккер даже статью не стал писать (разгромную) по поводу вашей ничьей так он обескуражен )) Дно оно и есть Московское дно ))
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    ologreds
    1694997547
    numo436700
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