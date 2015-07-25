Мертенс: «Я остаюсь в «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс заявил, что не намерен покидать неаполитанский клуб. Напомним, что ранее появились слухи о переходе 28-летнего бельгийца в «Ливерпуль».



«Мы все по-максимуму выкладываемся на тренировках. Но все равно довольны, несмотря на усталость, – приводит Sport Mediaset слова Мертенса. – Мое будущее? Я остаюсь в «Наполи».



Трансферные слухи. «Арсенал» предложил 50 млн фунтов за Левандовски, Ройс близок к переходу в «Ливерпуль».





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