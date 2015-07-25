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    Мертенс: «Я остаюсь в «Наполи»

    Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс заявил, что не намерен покидать неаполитанский клуб. Напомним, что ранее появились слухи о переходе 28-летнего бельгийца в «Ливерпуль».

    «Мы все по-максимуму выкладываемся на тренировках. Но все равно довольны, несмотря на усталость, – приводит Sport Mediaset слова Мертенса. – Мое будущее? Я остаюсь в «Наполи».

    Трансферные слухи. «Арсенал» предложил 50 млн фунтов за Левандовски, Ройс близок к переходу в «Ливерпуль».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 08:36
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    Комментарии (9)
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    nahan
    1437807039
    Было бы здорово видеть Ройса в Ливерпуле.
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    invite yupi
    1437809372
    ага я тебе конечно верю...)
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    Ac Milan Champion
    1437811103
    Давно хочеться, чтоб Мертенс перешел в МИЛАН!
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    Супер Лелька
    1437823054
    Игрок одного тайма.
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    Juventus21
    1437835036
    В этом сезоне мне кажется, миланские клубы вытеснят Наполи. Мертенс задумается об уходе ближе к зиме.
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    ologreds
    1694997548
    numo436686
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