Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Жордан Айю: «Я рад, что у меня есть возможность перейти в клуб масштаба «Астон Виллы»

    Жордан Айю: «Я рад, что у меня есть возможность перейти в клуб масштаба «Астон Виллы»

    Нападающий «Лорьяна» Жордан Айю, который прибыл в Англию для прохождения медицинского обследования в «Астон Вилле», отметил, что ему не терпится стать игроком «вилланов». Ожидается, что сумма трансфера 23-летнего француза составит 12 миллионов фунтов стерлингов.

    Напомним, что этим летом на Туманный Альбион перебрался и старший брат Джордана Айю – Андре, который подписал контракт с «Суонси».

    «Я рад, что приехал в Великобританию, где у меня есть возможность перейти в клуб масштаба «Астон Виллы», – приводит Mirror слова Айю. – С нетерпением жду встречи с руководством клуба. Я очень взволнован перспективой выступать в лучшей лиге мира».


    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 07:58
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Levadia
    1437802174
    Было у отца три сына,Абдул,Джордан и Андре. Мало того,что отец был хорошим футболистом,дак ещё и двух сыновей вывел на хороший уровень!
    Ответить
    invite yupi
    1437803736
    Братья Айю. Если я не ошибаюсь аю с казахского медведь переводится. Так что братья медведи))
    Ответить
    Бригант 669
    1437806578
    Удачи забивай побольше и приводи АВ к победам!!
    Ответить
    nahan
    1437806764
    Братьям Айю удачи в АПЛ.
    Ответить
    DavideSanton
    1437843774
    Он не француз, а ганец-поганец. Французы в сборной Ганы не играют)
    Ответить
    ologreds
    1694997548
    numo436683
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+