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    • Динияр Билялетдинов: «Со «Спартаком» расстались нормально»

    Динияр Билялетдинов: «Со «Спартаком» расстались нормально»

    Новоиспеченный футболист казанского «Рубина» Динияр Билялетдинов поведал о том, как прошло его расставание с бывшей командой — московским «Спартаком».
    «Все нормально. Все прошло очень быстро и мы достигли договоренности. Были учтены условия всех сторон. И это хороший знак. Приятно, когда отношение к тебе доброжелательное. Все бывает. И раз не получилось, клуб пошел мне навстречу, за что я «Спартаку» благодарен», – заявил полузащитник.

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    Источник: «Советский спорт»

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    25.07.2015 01:26
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    Комментарии (3)
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    cska plus
    1437794095
    не верю, с спартаком никто ещё не расставался нормально!
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    nahan
    1437803934
    Там ребята поляну накрыли, что избавились от него...
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    ologreds
    1694997549
    numo436670
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