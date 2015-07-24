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    • Самарские болельщики пожелали Слуцкому удачи в сборной России

    Самарские болельщики пожелали Слуцкому удачи в сборной России

    По окончании матча второго тура РФПЛ «Крылья Советов» – ЦСКА (0:2) самарские болельщики во всеуслышание пожелали удачи нынешнему тренеру армейцев Леониду Слуцкому на будущем месте работы, которым должна стать сборная России. Об этом в социальной сети «Твиттер» написал комментатор «НТВ-ПЛЮС» Нобель Арустамян.
    Другим претендентом на пост наставника сборной России, в частности, считается Станислав Черчесов.

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    Источник: Twitter

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    24.07.2015 22:24
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    The Frei
    1437784475
    Да Слуцкий лучший кондидат, кто против пи… да тебе.
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    Диктор
    1437786016
    На хрен эта тряпка качающаяся там нужна.
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    cska plus
    1437794401
    было бы неплохо, но не отпустим!
    Ответить
    rm4612
    1437795046
    Что подумают иностранцы, когда увидят, как он сидит во время матчей? Это будет забавно, я думаю.
    Ответить
    nahan
    1437802462
    Его ещё не назначили...
    Ответить
    KURUM
    1437851717
    Черчесов в сто раз складней, Слуцкий не потянет..
    Ответить
    Sviro
    1437908137
    Черчесов свободен, пусть займётся сборной. Денисову там точно места не найдётся.
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437916104
    Не будет Слуцкого в сборной!
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    ologreds
    1694997550
    numo436651
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