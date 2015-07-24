Самарские болельщики пожелали Слуцкому удачи в сборной России

По окончании матча второго тура РФПЛ «Крылья Советов» – ЦСКА (0:2) самарские болельщики во всеуслышание пожелали удачи нынешнему тренеру армейцев Леониду Слуцкому на будущем месте работы, которым должна стать сборная России. Об этом в социальной сети «Твиттер» написал комментатор «НТВ-ПЛЮС» Нобель Арустамян.

Станислав Черчесов.



Другим претендентом на пост наставника сборной России, в частности, считается «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!