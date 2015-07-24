Самарские болельщики пожелали Слуцкому удачи в сборной России

По окончании матча второго тура РФПЛ «Крылья Советов» – ЦСКА (0:2) самарские болельщики во всеуслышание пожелали удачи нынешнему тренеру армейцев Леониду Слуцкому на будущем месте работы, которым должна стать сборная России. Об этом в социальной сети «Твиттер» написал комментатор «НТВ-ПЛЮС» Нобель Арустамян.
Другим претендентом на пост наставника сборной России, в частности, считается Станислав Черчесов.
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