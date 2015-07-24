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    Думбия и еще четырех игроков «Ромы» не пустили в Индонезию

    Итальянская «Рома» на предсезонном сборе в Индонезии не досчитается нескольких своих футболистов, которых государство по непонятным причинам отказалось пускать на свою территорию. В страну оказались не допущены Сейду Думбия, Виктор Ибарбо, Адем Льяич, Антонио Санабрия и Жервиньо.
    Эти игроки отправились в Рим, где будут готовиться к сезону в отрыве от коллектива, который будет работать в Индонезии.

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    Источник: Football Italia

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    24.07.2015 21:53
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    Комментарии (6)
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    spartak_88
    1437764175
    пахнет расизмом
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    kkomov
    1437764634
    расизм?
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    Leo28
    1437767985
    Ха ха точно ! Где все эти евро-пропедндосовские подсиралы ! Почему молчат ? Если бы их не пустили в Россию то такой кипешь бы уже подняли !! Во всех грехах обвинили и в расизме и в сексизме и еще хз в чем !
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    nahan
    1437800893
    Неужели морскими пиратами были?..
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    ologreds
    1694997551
    numo436645
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