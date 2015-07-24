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    РФПЛ. ЦСКА уверенно обыгрывает «Крылья Советов»

    Второй тур РФПЛ стартовал в пятницу в Самаре: встречались команды, которые в первый «матч-дэй» добились побед над своими соперниками, причем с одинаковым счетом — 1:0. На стадионе «Металлург» кто-то должен был потерять очки. Таковыми оказались хозяева поля, которые на данный момент, как выясняется, все-таки уступают в классе более сильному сопернику. Да, в первом тайме имела место достаточно равная игра, но стоило во второй половине москвичам темп взвинтить, как нужное преимущество тут же было добыто. Голами в составе ЦСКА отметились Зоран Тошич и Бибрас Натхо, забивший, как водится, с пенальти. Как минимум до воскресенья лидировать в нашем чемпионате будут именно армейцы.
    24 июля. Самара. Стадион «Металлург»
    Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 0:1 — Тошич, 64; 0:2 – Натхо (с пенальти), 71..
    Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Бурлак, Концедалов, Цаллагов, Таранов, Померко (Садик, 76), Драгун, Чочиев, Габулов, Корниленко.
    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Вернблум, Еременко, Натхо (Цауня,86), Дзагоев, Тошич (Миланов, 78), Муса (Страндберг, 90).
    Предупреждения: А. Березуцкий, 55; Натхо, 76; Вернблум, 86; Страндберг, 90+1; Цауня, 90+2.
    Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2015 20:54
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    Комментарии (72)
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    The Frei
    1437784106
    О круто мои еврей походу собрал команду для чемпионства
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    Хавбэк
    1437795506
    Армейцев с победой на классе,как говориться!
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    cska plus
    1437796052
    почему на второе место поставили Зенит, из логики вещей, на втором месте должен быть Урал!
    Ответить
    cska plus
    1437796176
    Марио лучший!
    Ответить
    Jum13
    1437799278
    "Партнеры" - вся суть Бомбардира )))
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    nahan
    1437799565
    Победа на классе.
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    Лобстер
    1437801989
    полетели пенальти левые...
    Ответить
    Vortex777
    1437809020
    С победой!
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    прево
    1437809867
    Да уж пенальти на Дзаге левак полный дал как контрольный выстрел
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    ologreds
    1694997551
    numo436639
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