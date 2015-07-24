РФПЛ. ЦСКА уверенно обыгрывает «Крылья Советов»

Второй тур РФПЛ стартовал в пятницу в Самаре: встречались команды, которые в первый «матч-дэй» добились побед над своими соперниками, причем с одинаковым счетом — 1:0. На стадионе «Металлург» кто-то должен был потерять очки. Таковыми оказались хозяева поля, которые на данный момент, как выясняется, все-таки уступают в классе более сильному сопернику. Да, в первом тайме имела место достаточно равная игра, но стоило во второй половине москвичам темп взвинтить, как нужное преимущество тут же было добыто. Голами в составе ЦСКА отметились Зоран Тошич и Бибрас Натхо, забивший, как водится, с пенальти. Как минимум до воскресенья лидировать в нашем чемпионате будут именно армейцы.



24 июля. Самара. Стадион «Металлург»

Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Тошич, 64; 0:2 – Натхо (с пенальти), 71..

Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Бурлак, Концедалов, Цаллагов, Таранов, Померко (Садик, 76), Драгун, Чочиев, Габулов, Корниленко.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Вернблум, Еременко, Натхо (Цауня,86), Дзагоев, Тошич (Миланов, 78), Муса (Страндберг, 90).

Предупреждения: А. Березуцкий, 55; Натхо, 76; Вернблум, 86; Страндберг, 90+1; Цауня, 90+2.

