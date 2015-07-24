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    Прядкин: «В адрес Фримпонга никто не ухал»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал слова футболиста «Уфы» Эммануэля Фримпонга, который заявил, что болельщики московского «Спартака» во время матча первого тура Чемпионата России позволяли себе расистское уханье в его адрес.
    «Ложа «футбольной семьи» находится прямо над этим местом.. И я уверенно могу сказать, что из всех присутствующих в ложе никто не слышал уханья в адрес Фримпонга со стороны фанатского сектора. Я не знаю, что за конфликт случился между Фримпонгом и болельщиками, если конфликт, конечно, вообще был, но уханья не было — это точно. Клубы РФПЛ активно борются против расистских проявлений. В прошедшем сезоне они были единичными. Это единичная выходка, и не более того», – заявил функционер ТАСС.

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    Источник: ТАСС

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    24.07.2015 18:31
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    Комментарии (18)
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    nahan
    1437754191
    Следы замели...
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    djem94
    1437754262
    ну и дебил...........
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    slavа0508
    1437754652
    А нас что легионеры знают русский язык или болельщики оскорбили его на африканском наречии????Высоосанная из пальца проблема,,,
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    DXTK
    1437755618
    Посмеемся от души над Такой новостью, мне же казалось все что могли уже сказали по данному эпизоду, ну нет кто-то постоянно опаздывает. Я могу понять болельщиков Спартака они переживали и сильно вздыхали, когда мяч не шел в ворота соперника, а на поле Эхом отдавалось уханьем. А у Фримпонга очень чувствительные уши к таким звукам.
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    Спартачело
    1437756700
    все справедливо!
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    post-navigator
    1437759694
    Так и неприличного жеста не было. Это он на чистейшем ганском выразил почёт и уважение маме Прядкина!
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    maximN1
    1437761396
    Хаа лицемер!!
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    kkomov
    1437764825
    крыса ты прядкин - ты же гинеровский казачок. с чего вдруг мясо отмазываешь - боишься за ЧМ? так свинина во время чемпионата устроит большой геморрой стране - сто пудов!
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    ABir
    1437804235
    Есть на свете еще честные и порядочные люди, не купленные мировым злом и европейскими геями
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    ologreds
    1694997551
    numo436626
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