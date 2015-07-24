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    Заммер: «Мы может играть успешно и без Гвардиолы»

    Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер заявил, что команда может добиваться высоких результатов и без своего главного тренера Хосепа Гвардиолы. Заммер считает, что у немецкого гранда для этого достаточно сильный подбор игроков.

    «Естественно, наш тренер создаeт команду, формирует футболистов и определяет стиль игры. Но наши игроки уже раньше доказали, что мы можем играть успешно. Это не зависит от тренера», – цитирует Заммера Sport1.

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    Источник: Sport1.de

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    24.07.2015 13:20
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    Комментарии (16)
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    nahan
    1437750607
    Похоже, назревает конфликт...
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    112910415
    1437750749
    заголовки могут быть безумны, но лучше бы - в меру!
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    sir_Alex
    1437757669
    Вполне!
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    рус фан
    1437763718
    Хосеп еще не окончательно развалил Баварию.
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    teodogat
    1437818091
    Все правильно, доказали раньше что могут играть успешно, а выигрывать чемпионаты Германии любой Капелло бы смог.
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    DonnyDarko
    1437935250
    Заммера в тренеры)
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    Die Roten
    1437985027
    вот именно!
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    alex25
    1438026439
    Всё очень просто, Пеп сказал что не продлит контракт
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    weinmar
    1438169181
    Неужели?! Гипноз спадает?
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    ologreds
    1694997553
    numo436600
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