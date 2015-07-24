Дмитрий Черышев: «Бенитес действительно доволен Денисом»

Тренер Дмитрий Черышев, отец хавбека «Реала» и сборной России Дениса Черышева, подтвердил информацию, что новый наставник клуба Рафаэль Бенитес доволен игрой футболиста на предсезонных сборах. Ранее сообщалось, что Бенитес видит в игроке сборной России сменщика лидера атак Криштиану Роналду.





«Денис сказал, что Бенитес действительно хорошо к нему относится, видя его работу на тренировках, – цитирует источник Черышева-старшего. – Но, как известно, тренировки – это одно, а игра – совсем другое. Чем больше будет матчей, тем отчетливей станет видно, кто действительно должен играть.



Бенитес в данный момент пробует сына на роль левого вингера, и Денис этим доволен, а это самое главное. Естественно, есть моменты, которые могут не нравиться, ведь на этой же позиции выступает Криштиану Роналду, но, самое главное, тренер наигрывает Дениса на родной позиции.

