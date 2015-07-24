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    Дмитрий Черышев: «Бенитес действительно доволен Денисом»

    Тренер Дмитрий Черышев, отец хавбека «Реала» и сборной России Дениса Черышева, подтвердил информацию, что новый наставник клуба Рафаэль Бенитес доволен игрой футболиста на предсезонных сборах. Ранее сообщалось, что Бенитес видит в игроке сборной России сменщика лидера атак Криштиану Роналду.

    «Денис сказал, что Бенитес действительно хорошо к нему относится, видя его работу на тренировках, – цитирует источник Черышева-старшего. – Но, как известно, тренировки – это одно, а игра – совсем другое. Чем больше будет матчей, тем отчетливей станет видно, кто действительно должен играть.
    Бенитес в данный момент пробует сына на роль левого вингера, и Денис этим доволен, а это самое главное. Естественно, есть моменты, которые могут не нравиться, ведь на этой же позиции выступает Криштиану Роналду, но, самое главное, тренер наигрывает Дениса на родной позиции.
    Но имеет место и предложение «Вильярреала». Мы случайно недели две назад пересеклись с главным тренером Марселино, проанализировали минувший сезон для Дениса, а затем он мне сказал, что клуб готов ждать сына аж до 31 августа. Он сказал, что если Денис вернется – это будет большая помощь для команды, а клуб сделает все возможное для того, чтобы вернуть его».

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    Источник: Euro-football.ru

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    24.07.2015 11:27
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    Комментарии (5)
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    Оргазмирующий Прапор
    1437727448
    судьба этого полена - это аренды до конца карьеры
    Ответить
    112910415
    1437728041
    беда в том, что Бенитесом никто не доволен!
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    хай
    1437734161
    все. ломаем роналду на год
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    nahan
    1437749494
    Ему лучше в жёлтую субмарину, чем быть тенью Роналду.
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    ologreds
    1694997555
    numo436588
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