Д.Билялетдинов: «Отец и сын – это классика жанра»

Новичок «Рубина» Динияр Билялетдинов поблагодарил «Спартак» за то, что его бывший клуб не стал чинить препятствий при расторжении контракта. 30-летний хавбек расстался с красно-белыми вчера, а уже сегодня казанцы объявили о подписании с ним соглашения.
«Я, безусловно, рад этому событию. Это как перевернуть лист, начать новую историю, – сказал Билялетдинов в интервью клубной пресс-службе. – Все произошло быстро. Буквально с утра я был в офисе «Спартака» и решал вопрос о расторжении контракта. Надо отдать должное руководству клуба, что пошли навстречу, мы договорились и все быстро и оперативно сделали».
Хавбек также подчеркнул, что игра под руководством отца Рината Билялетдинова не представляет для него проблему.
«Это классика жанра – отец и сын, – заметил Динияр Билялетдинов. – У меня так было в детстве. Ничего страшного в этом нет. Ответственность всегда подстегивает. Планы на ближайшее время – влиться в коллектив, понять требования тренера. Второе – это, конечно, победы. Надо бороться всегда за максимум. Не буду пафосно говорить, что задача – чемпионство. Надо играть, выкладываться и выйти на стабильный уровень. Не одну игру провел так, другую сяк. Надо держать планку».
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