«Рубин» подтвердил переход Динияра Билялетдинова

Полузащитник Динияр Билялетдинов продолжит карьеру в «Рубине», информирует официальный сайт клуба.



Накануне 30-летний футболист расторг контракт со «Спартаком» по соглашению сторон. Напомним, что казанцев возглавляет отец бронзового призера Euro-2008 Ринат Билялетдинов.









Билялетдинов перешел в состав «Спартака» в 2012 году и провел за красно-белых 30 матчей и забил четыре гола. Минувший сезон хавбек провел в аренде в «Торпедо». «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.