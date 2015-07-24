«Рубин» подтвердил переход Динияра Билялетдинова

Полузащитник Динияр Билялетдинов продолжит карьеру в «Рубине», информирует официальный сайт клуба.
Накануне 30-летний футболист расторг контракт со «Спартаком» по соглашению сторон. Напомним, что казанцев возглавляет отец бронзового призера Euro-2008 Ринат Билялетдинов.
Билялетдинов перешел в состав «Спартака» в 2012 году и провел за красно-белых 30 матчей и забил четыре гола. Минувший сезон хавбек провел в аренде в «Торпедо».
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