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    Диарра подпишет контракт с «Марселем»

    Экс-полузащитник «Локомотива» Лассана Диарра подпишет контракт с «Марселем».

    По сообщению источника, в ближайшие часы сделка может быть завершена. 30-летний игрок заключит четырехлетнее соглашение после медицинского обследования.

    Диарра выступал за «Локомотив» в сезоне-2013/14. 30-летний хавбек в 2014 году в одностороннем порядке разорвал контракт с железнодорожниками. ФИФА приняла сторону «Локомотива» и потребовала игрока выплатить около 12 миллионов евро в качестве компенсации. Диарра обжаловал это решение. Ранее хавбек сообщил, что в ближайшее время вернется в футбол.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 09:28
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    Комментарии (3)
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    3eмлянин
    1437741156
    мать честная :~))
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    nahan
    1437748553
    Богатый багаж у Диарра, удачи ему.
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    ologreds
    1694997555
    numo436578
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