Экс-полузащитник «Локомотива» Лассана Диарра подпишет контракт с «Марселем».



По сообщению источника, в ближайшие часы сделка может быть завершена. 30-летний игрок заключит четырехлетнее соглашение после медицинского обследования.



Диарра выступал за «Локомотив» в сезоне-2013/14. 30-летний хавбек в 2014 году в одностороннем порядке разорвал контракт с железнодорожниками. ФИФА приняла сторону «Локомотива» и потребовала игрока выплатить около 12 миллионов евро в качестве компенсации. Диарра обжаловал это решение. Ранее хавбек сообщил, что в ближайшее время вернется в футбол.