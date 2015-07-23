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    • Спортивный директор «Вольфсбурга» : «Ничего не знаю о желании Де Брюйне уйти»

    Спортивный директор «Вольфсбурга» : «Ничего не знаю о желании Де Брюйне уйти»

    Спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс поделился мнением о возможном уходе полузащитника Кевина Де Брюйне. Английскике СМИ приписывают интерес к футболисту со стороны «Манчестер Сити».

    «У нас нет ничего нового.Ни Кевин, ни его агент ничего не говорили нам о его желании уйти», — сказал Аллофс.


    Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может предложить немецкому клубу за игрока 72 млн. евро, а сам Де Брюйне склоняется к переходу в английскую команду, однако в «Вольфсбурге» не желают расставаться с футболистом.
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    Источник: Sports.ru

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    23.07.2015 20:02
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    Комментарии (3)
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    Sevastopol-www
    1437671805
    Повторенье - мать ученья...
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    Die Roten
    1437981934
    72 млн это бред конечно.
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    ologreds
    1694997559
    numo436520
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