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    Панюковым интересуется три французских клуба

    Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Панюков находится в сфере интересов трех французских команд. На 20-летнего нападающего претендуют «Ренн», «Монпелье» и «Сент-Этьен». Ясность должна наступить в течении недели.


    В минувшем сезоне Панюков выступал на правах аренды в литовском «Атлантасе», который тренирует Константин Сарсания, и в 15 матчах забил 17 голов. Ранее Панюков защищал цвета московского «Динамо», «Химок», нальчинского «Спартака» и «Балтики».
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2015 19:21
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    Комментарии (4)
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    BDA81
    1437669214
    Езжай во Францию,хоть футбол увидишь,а не породие.
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    Levadia
    1437669796
    Хорошая возможность открывается для молодого игрока. Глядишь,что-то и получится!
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    kkomov
    1437677751
    а так пропал бы в динаме)
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    ologreds
    1694997559
    numo436517
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