Панюковым интересуется три французских клуба

Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Панюков находится в сфере интересов трех французских команд. На 20-летнего нападающего претендуют «Ренн», «Монпелье» и «Сент-Этьен». Ясность должна наступить в течении недели.



В минувшем сезоне Панюков выступал на правах аренды в литовском «Атлантасе», который тренирует Константин Сарсания, и в 15 матчах забил 17 голов. Ранее Панюков защищал цвета московского «Динамо», «Химок», нальчинского «Спартака» и «Балтики».