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    Кечинов: «Билялетдинов попал не в свою команду»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением, почему Динияр Билялетдинов не сумел пробиться в основой состав «Спартака». Ранее стало известно, что москвичи расторгли контракт с бывшим игроком сборной России.
    «Динияр Билялетдинов попал не в свою команду. Такое часто бывает. В одной команде футболист играет неплохо, а попадает в другую, и у него ничего не получается. Это ни в коем случае не связано с возрастом. Валерий Карпин, Мурат Якин и сейчас Дмитрий Аленичев не видели его в составе, поэтому и не в тренере дело. У Билялетдинова может получиться в другой команде, он умеет играть. Ему нужно просто найти свою команду», – цитирует Кечинова «Чемпионат».
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    Источник: Чемпионат.ком

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    23.07.2015 19:08
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    Комментарии (13)
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    Leha-ha50
    1437675322
    Его команда в парках в шахматишки режется.
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    Miha
    1437677094
    Да не найдет он уже своей команды. Возраст не тот. Только если в Казахстан☝️
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    Valar Morghulis
    1437677769
    У отца в рубине, возможно, заиграет. Удачи Динияру.
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    kkomov
    1437677976
    скис он после того как его Эвертон купил.
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    Serjinho
    1437688335
    ну да, сначала он попал в "тот" локо, который и без него остался бы таким же локо, потом он попал "не в тот" эвертон, потом "не в тот" спартак, попадал "не в ту" сборную. бред это все. просто парень хилый и деревянный, вот и все. вообще не понимаю какого-то интереса к нему, ибо он, даже за молодняк гоняя, оставался таким же невзарчным бревном
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    sir_Alex
    1437703587
    Вряд ли. Дело в самом игроке
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    KURUM
    1437714428
    Где то, во втором дивизионе его команда..
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    Misha197888
    1437740461
    Разгрузили зарплатную ведомость!
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    GGGringOOO
    1437757369
    поспорил бы. Если бы он себя проявлял (хотя бы желанием и бегом) то его бы захотели взять в аренду другие клубы, а не отдавали тупо "поиграть" за Торпедо
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    ologreds
    1694997559
    numo436516
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