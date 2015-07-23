Кечинов: «Билялетдинов попал не в свою команду»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением, почему Динияр Билялетдинов не сумел пробиться в основой состав «Спартака». Ранее стало известно, что москвичи расторгли контракт с бывшим игроком сборной России.

«Динияр Билялетдинов попал не в свою команду. Такое часто бывает. В одной команде футболист играет неплохо, а попадает в другую, и у него ничего не получается. Это ни в коем случае не связано с возрастом. Валерий Карпин, Мурат Якин и сейчас Дмитрий Аленичев не видели его в составе, поэтому и не в тренере дело. У Билялетдинова может получиться в другой команде, он умеет играть. Ему нужно просто найти свою команду», – цитирует Кечинова «Чемпионат».