Ритер перешел из «Фрайбурга» в «Шальке»

«Шальке-04» задействовал в своем составе защитника Сашу Ритера, защищавшего до этого цвета «Фрайбурга». Спортивный директор гельзенкирхенского клуба Хорст Хельдт выразил уверенность в том, что 32-летний футболист будет полезен команде.
«Ритер – опытный футболист. Он будет полезен нашей молодой команде. Саша является ещe одной альтернативой для правого фланга», — приводит слова Хельдта интернет-издание Sport1.
Ритер подписал с «Шальке» годичный контракт с возможностью продления еще на один сезон. В новом клубе футболист будет выступать под 27-м номером.
В прошлом сезоне Ритер провел за «Фрайбург» 21 матч во всех турнирах.
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