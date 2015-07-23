Ритер перешел из «Фрайбурга» в «Шальке»

«Шальке-04» задействовал в своем составе защитника Сашу Ритера, защищавшего до этого цвета «Фрайбурга». Спортивный директор гельзенкирхенского клуба Хорст Хельдт выразил уверенность в том, что 32-летний футболист будет полезен команде.

«Ритер – опытный футболист. Он будет полезен нашей молодой команде. Саша является ещe одной альтернативой для правого фланга», — приводит слова Хельдта интернет-издание Sport1.