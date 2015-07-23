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    Ритер перешел из «Фрайбурга» в «Шальке»

    «Шальке-04» задействовал в своем составе защитника Сашу Ритера, защищавшего до этого цвета «Фрайбурга». Спортивный директор гельзенкирхенского клуба Хорст Хельдт выразил уверенность в том, что 32-летний футболист будет полезен команде.

    «Ритер – опытный футболист. Он будет полезен нашей молодой команде. Саша является ещe одной альтернативой для правого фланга», — приводит слова Хельдта интернет-издание Sport1.
    Ритер подписал с «Шальке» годичный контракт с возможностью продления еще на один сезон. В новом клубе футболист будет выступать под 27-м номером.
    В прошлом сезоне Ритер провел за «Фрайбург» 21 матч во всех турнирах.

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    Источник: ФК «Шальке-04»

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    23.07.2015 13:18
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    Комментарии (2)
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    Die Roten
    1437658578
    удачи ему в шальке!
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    ologreds
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