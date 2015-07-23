Хусаинов: «Удалить Фримпонга попросили игроки «Спартака», судьи момент не видели»

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод из матча первого тура РФПЛ «Спартак» – «Уфа» (2:2), когда главный судья Владимир Москалев удалил за неприличный жест уфимца Эммануэля Фримпонга.

«На 32-й минуте прямую красную получил Фримпонг («Уфа») – за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков, в простонародье – «жест Эффенберга». Не оправдываю Фримпонга, все по букве футбольного закона, но... ни сам арбитр, ни его ассистенты не видели момента в исполнении легионера и приняли очень строгое решение по «просьбе трудящихся» из команды соперников. Ситуация деликатная и требует от арбитра очень высоких дипломатических умений и знаний... Одна из главных библейских, да и судейских заповедей – «не навреди», и потому при принятии решения об удалении игрока с поля надо всe видеть самому!», – сказал эксперт.