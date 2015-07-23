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    • Хусаинов: «Удалить Фримпонга попросили игроки «Спартака», судьи момент не видели»

    Хусаинов: «Удалить Фримпонга попросили игроки «Спартака», судьи момент не видели»

    Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод из матча первого тура РФПЛ «Спартак» – «Уфа» (2:2), когда главный судья Владимир Москалев удалил за неприличный жест уфимца Эммануэля Фримпонга.
    «На 32-й минуте прямую красную получил Фримпонг («Уфа») – за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков, в простонародье – «жест Эффенберга». Не оправдываю Фримпонга, все по букве футбольного закона, но... ни сам арбитр, ни его ассистенты не видели момента в исполнении легионера и приняли очень строгое решение по «просьбе трудящихся» из команды соперников. Ситуация деликатная и требует от арбитра очень высоких дипломатических умений и знаний... Одна из главных библейских, да и судейских заповедей – «не навреди», и потому при принятии решения об удалении игрока с поля надо всe видеть самому!», – сказал эксперт.

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    Источник: Footballreview.ru

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    23.07.2015 09:47
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    Комментарии (38)
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    Чикомас
    1437644839
    ...так они еще и стукачи...
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    Jum13
    1437645579
    Рабы понимали, что шансов выиграть "ноль", а вот уползти на ничью играя в большинстве - вполне возможно. Их визг пол-Москвы слышало - судья Фримпонга удалили только чтоб не оглохнуть )))
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    RIR68
    1437646406
    про "трудящихся" не удивило.
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    sir_Alex
    1437647008
    Сколько ещё будут мусолить эту тему?
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    ABir
    1437647318
    Проплаченное интервью честнейшего из арбитров ХУсаинова!
    Ответить
    ABir
    1437647774
    А сам Хусаинов в это время со свечкой в руках был в гуще событий на поле рядом с Фриптонгом, все слышал и видел своими ушами и глазами. Но до поры-до времени никому не говорил
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    112910415
    1437648994
    и для чего Хусаинов берёт грех на душу?
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    n272nm
    1437655561
    Я правильно понял, что все кругом - тридваразы и только один негр по фамилии Фримпонг - Д`Артаньян?! Даже судьи и те - рОсисты :)))))
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    agbar_1313
    1437727905
    Лично не давно смотрел 90 минут плюс и там на повторе явно было видно как лайнсмен смотрит на Фримпонга в момент инцидента !!!!
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    ologreds
    1694997563
    numo436461
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