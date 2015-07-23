Ховард хочет вернуться в сборную США

Вратарь английского «Эвертона» Тим Ховард заявил, что уже отдохнул от выступлений за свою национальную сборную и готов вернуться в стан американцев, которые в четверг уступили в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ сборной Ямайки (1:2).

«За этот год, что прошел после бразильского Чемпионата мира, мне не хватало матчей за сборную. Но теперь во мне снова пылает международный огонь. Соскучился по американским болельщикам. В скором времени свяжусь с главным тренером, сообщу о своем желании вернуться и посмотрим, что будет дальше», – сказал Ховард пресс-службе «ирисок».