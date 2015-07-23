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    Де Брюйне желает уйти из «Вольфсбурга»

    Футболист немецкого «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне изъявляет желание перейти в другую команду, в то время как клуб намерен сделать все возможное, чтобы бельгийца сохранить. Огромные деньги за полузащитника готов отдать английский «Манчестер Сити». «Горожане» хотят платить футболисту 20 миллионов евро в год.
    Де Брюйне в прошлом сезоне Бундеслиги провел 34 матча и забил 9 мячей.

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    Источник: Bild

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    23.07.2015 07:54
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    Комментарии (10)
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    Leo28
    1437627830
    Мешок МС че тут сказать !!
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    Miha
    1437631440
    МС походу просто рандомно скупают всех кто соглашается к ним перейти☝️
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    sir_Alex
    1437632261
    О как!
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    Die Roten
    1437648644
    дело тут в цене.волки хотят его сохранить.но за очень большие деньги могут и продать.
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    Die Roten
    1437648675
    а вообще не надо ему торопится.уйти всегда успеет.пусть поможет волкам в лч.
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    makeavelly
    1437654572
    написали его голы, а про голевые забыли или поленились написать.
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    PaRaVoz93
    1437659602
    20 голевых вроде отдал, он хорош!
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    Leon4ik
    1437710678
    Надо разведку произвести Маротте).
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    ologreds
    1694997563
    numo436449
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