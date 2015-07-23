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    Игуаин во время отдыха едва не подрался с фанатом

    Форвард «Наполи» Гонсало Игуаин едва не ввязался в драку с болельщиков во время отдыха на Балеарских островах. Игуаин с товарищем по сборной Аргентины Эсекиэлем Лавесси утром покинули ночной клуб. Болельщик попросил у Игуаина автограф, но нападающий отказал, после чего фанат, обидевшись, сказал: «Ты не умеешь бить пенальти».

    Игуаина оттащили от болельщика, при этом аргентинец: «Удали видео, или я оторву тебе голову».

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    Источник: Guardian.com

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    23.07.2015 01:41
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    Комментарии (9)
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    PaRaVoz93
    1437605039
    Игуаин вообще мало что уже умеет, к сожалению(
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    112910415
    1437624455
    итак, отрывать головы он тоже не умеет!
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    Jackman
    1437627364
    Игуаина оттащили от болельщика, при этом аргентинец: "Удали видео, или я оторву тебе голову". Интересно, что при этом аргентинец :D
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    sir_Alex
    1437633368
    Два де**ла – это сила!
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    Igreks
    1437633556
    высокомерный чел. который не отвечает за свои слова. лол.
    Ответить
    New_Look
    1437636349
    через 5 лет Игуаин будет бегать за болельщиками, пытаясь всучить свой автограф. А те будут посылать его нафуй и ржать: "ты никогда не умел бить пенальти"
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    mitru
    1437639219
    Всё конечно понимаю, новый дизайн там, новые люди, но за последнее время резко снизилось качество подачи публикуемых материалов. "Игуаина оттащили от болельщика, при этом аргентинец: "Удали видео, или я оторву тебе голову"." (с) - Но при этом аргентинец что?! Кричал "Удали..."? Сделал граффити "Удали..."? Или может оперативно татуировку набил? Практически в каждом материале есть грамматические, пунктуационные или стилистические ошибки. Одно дело - ошибки в комментариях пользователей, тут всякий горазд писать как ему приспичило, и совсем другое дело - ошибки, да ещё и в таком кол-ве, в публикуемых электронным СМИ материалах.
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    ologreds
    1694997564
    numo436435
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