«Манчестер Сити» готов заплатить за Де Брюйне 72 млн евро

«Манчестер Сити» намерен приобрести полузащитника «Вольфсбурга» Кевина Де Брюйне. Англичане готовы заплатить за игрока сборной Бельгии 72 млн евро.

В «Вольфсбург» 24-летний футболист перешeл в январе 2014 года из «Челси» за 25 млн. евро, а его контракт с клубом рассчитан до 2019 года. Ранее спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс заявил, что клуб не собирается зарабатывать на перепродаже своих лидеров.