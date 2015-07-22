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    «Манчестер Сити» готов заплатить за Де Брюйне 72 млн евро

    «Манчестер Сити» намерен приобрести полузащитника «Вольфсбурга» Кевина Де Брюйне. Англичане готовы заплатить за игрока сборной Бельгии 72 млн евро.

    В «Вольфсбург» 24-летний футболист перешeл в январе 2014 года из «Челси» за 25 млн. евро, а его контракт с клубом рассчитан до 2019 года. Ранее спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс заявил, что клуб не собирается зарабатывать на перепродаже своих лидеров.
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    Источник: Sport1.de

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    22.07.2015 23:57
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    Комментарии (6)
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    КиLLеr
    1437604052
    Не меньше 100,мешков надо доить,пока они дойные.
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    sir_Alex
    1437634390
    Желаю "волкам" раскрутить голубой арабский мешок по полной программе!
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    Nur.kz
    1437643052
    Давайте покупайте пусть пуканы пукает от зависти других.
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    Die Roten
    1437648489
    за такие деньги волки отдадут с радостью.))
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    ologreds
    1694997564
    numo436425
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