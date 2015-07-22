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    • «Спартак» может продать или отдать в аренду четырех игроков

    «Спартак» может продать или отдать в аренду четырех игроков

    Московский «Спартак» еще до закрытия трансферного окна может расстаться с рядом футболистов. Главный тренер команды Дмитрий Аленичев не нуждается в защитнике Евгении Макееве, полузащитниках Александре Зотове и Павле Яковлеве, а также нападающем Вячеславе Кротове.

    Вероятнее всего, в случае продолжения карьеры в московском клубе эти игроки большую часть сезона проведут в запасе и будут выступать за «Спартак-2» в первенстве ФНЛ.
    Отметим, что в первом туре российского первенства в матче против «Уфы» (2:2) Евгений Макеев провел на поле все 90 минут встречи, Павел Яковлев и Александр Зотов остались в запасе, а Вячеслав Кротов и вовсе не попал в заявку на игру. В следующем туре «Спартаку» предстоит провести выездной матч против «Краснодара».

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    Источник: Известия

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    22.07.2015 19:51
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    Комментарии (19)
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    Отправить
    112910415
    1437585174
    пока сомневаюсь...по поводу Кротова особенно
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    Krasnodar 123
    1437586104
    Не верю Кротов пригодится . Остальных можно ЗА БОРТ!
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    СМЕРШiРУ
    1437587122
    Как стало известно "СЭ", тренерский штаб "Спартака" не рассчитывает в нынешнем сезоне на 22-летнего нападающего Вячеслава Кротова. Красно-белые готовы отдать его в аренду в один из клубов РФПЛ. Вот она новая политика Родионова и Аленичева. Молодых перспективных - долой из состава. Будем покупать легионеров. Как не стыдно Вам господа руководители и тренеры.Что же вы творите...Не иначе как денежки отмываете.. Вот теперь понятно почему Бердыев не подошёл Родионову как тренер. Бикеич уж тожно не стал бы такими играми заниматься. И вот теперь напрашивается вопрос - так кто же больше патриот Спартака Аленичев с Родионовым или всё же Якин который пытался дать возможность заиграть молодым талантливым ребятам... Позор вам горе" спартаковцы". Не достойны вы носить такое "имя"....
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    Диктор
    1437587834
    Насчет целесообразности о Кротове-не уверен-а эту тройку с музыкой и вперед и Дьякова место Макеева подпишите.
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    просто сашка
    1437589650
    всех распродать на органы! а спартак расформировать...
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    Miha
    1437590703
    Ну Макеев Яковлев и Зотов понятно, а Кротова что то рано списывают☝️
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    swed_5
    1437591959
    кротова гнать во вторую лигу если хоть там пригодится.Такого бревна я давно не видел.А Макеев пригодится
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    ufos73
    1437637724
    Олно дело аренда и другое продажа, Макеева и Кротова, ПРОДАВАТЬ не собираются. Яковлева еще в прошлом году надо было продавать, видно что не тянет, бомжи налетайте вы же хотели )))
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    sir_Alex
    1437647185
    Жаль, что Яковлев так и не смог закрепиться в основе
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    ologreds
    1694997566
    numo436404
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