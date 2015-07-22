«Спартак» может продать или отдать в аренду четырех игроков

Московский «Спартак» еще до закрытия трансферного окна может расстаться с рядом футболистов. Главный тренер команды Дмитрий Аленичев не нуждается в защитнике Евгении Макееве, полузащитниках Александре Зотове и Павле Яковлеве, а также нападающем Вячеславе Кротове.

Вероятнее всего, в случае продолжения карьеры в московском клубе эти игроки большую часть сезона проведут в запасе и будут выступать за «Спартак-2» в первенстве ФНЛ.

Отметим, что в первом туре российского первенства в матче против «Уфы» (2:2) Евгений Макеев провел на поле все 90 минут встречи, Павел Яковлев и Александр Зотов остались в запасе, а Вячеслав Кротов и вовсе не попал в заявку на игру. В следующем туре «Спартаку» предстоит провести выездной матч против «Краснодара».