Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Фримпонг: «РФС утверждает, что не увидели проявлений расизма, и от этого уже как-то не смешно»

    Фримпонг: «РФС утверждает, что не увидели проявлений расизма, и от этого уже как-то не смешно»

    Хавбек «Уфы» Эммануэль Фримпонг прокомментировал итоги заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

    «Мы живем в сумасшедшем мире. Меня дисквалифицировали на два матча за жест – это приемлемо, никаких проблем нет. Но РФС утверждает, что они не услышали и не увидели никаких проявлений расизма, и вот это уже вовсе не смешно.
    Спасибо всем за поддержку. Я должен подчеркнуть, что не все россияне ведут себя так», – написал полузащитник в микроблоге «Твиттер».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2015 18:42
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    makkie
    1437582651
    Снова срач в комментах, ничего не изменилось(
    Ответить
    commando
    1437583189
    Что этот нигер себе позволяет?
    Ответить
    Miha
    1437590963
    В России вообще нет расизма☝️ А про обезьян с трибун ты наверно не так понял☝️
    Ответить
    Linxform
    1437592045
    Как бы то ни было но у чувака карьера в гору идет... )))) Лондонский Арсенал, потом аренда, аренда, аренда, потом в дебрях английских лиг Барнсли и вот в Уфе. ) Кстати, он до сих пор в России по туристической визе или уже нормально трудоустроился?
    Ответить
    Abrekkk
    1437593962
    Я должен подчеркнуть, что не все россияне ведут себя так", – написал полузащитник в микроблоге "Твиттер". ____________________ Ошибаешься, мой дорогой черный друг! Если не веришь - почитай комменты под своей веткой. Это Раша, тут честность, правда и достоинство не в моде!
    Ответить
    Alexashka
    1437603185
    Кто все эти люди?? Ни одного ника в комментах не знаю
    Ответить
    Alexashka
    1437603579
    А не...некоторые узнаю))
    Ответить
    nahan
    1437623297
    И смех, и грех...
    Ответить
    n272nm
    1437655412
    Все люди, как люди и только с неграми у всех геморрой. У всех и везде. Может Фримпонгу пора наx.й из России, а?! Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь в правильности фразы: Нет негров - нет расизма!
    Ответить
    ologreds
    1694997567
    numo436399
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+