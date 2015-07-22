Фримпонг: «РФС утверждает, что не увидели проявлений расизма, и от этого уже как-то не смешно»

Хавбек «Уфы» Эммануэль Фримпонг прокомментировал итоги заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

«Мы живем в сумасшедшем мире. Меня дисквалифицировали на два матча за жест – это приемлемо, никаких проблем нет. Но РФС утверждает, что они не услышали и не увидели никаких проявлений расизма, и вот это уже вовсе не смешно.