Фримпонг: «РФС утверждает, что не увидели проявлений расизма, и от этого уже как-то не смешно»

Хавбек «Уфы» Эммануэль Фримпонг прокомментировал итоги заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
«Мы живем в сумасшедшем мире. Меня дисквалифицировали на два матча за жест – это приемлемо, никаких проблем нет. Но РФС утверждает, что они не услышали и не увидели никаких проявлений расизма, и вот это уже вовсе не смешно.
Спасибо всем за поддержку. Я должен подчеркнуть, что не все россияне ведут себя так», – написал полузащитник в микроблоге «Твиттер».
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