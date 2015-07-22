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    • КДК принял решение дисквалифицировать Фримпонга на два матча

    КДК принял решение дисквалифицировать Фримпонга на два матча

    Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал ганского полузащитника «Уфы» Эмманюэля Фримпонга на два матча за жест в адрес болельщиков московского футбольного клуба «Спартак», сообщил журналистам глава КДК Артур Григорьянц.

    Эпизод произошел во время матча первого тура чемпионата России «Спартак» – «Уфа» (2:2). Фримпонг был удален с поля за неприличный жест в адрес трибун на 31-й минуте прошедшей в Москве игры.
    Впоследствии сам футболист «Уфы» заявил, что сделал это на эмоциях, потому что один из фанатов обозвал его обезьяной.
    «По матчу «Спартак» – «Уфа»: за бросание зрителями предметов на поле оштрафовать «Спартак» на 20 тысяч рублей, за оскорбительный жест дисквалифицировать футболиста «Уфы» Эмманюэля Фримпонга на 2 матча. Мы исследовали все материалы всесторонне, на заседании были представители ФК «Спартак», представители ФК «Уфа» отсутствовали, но мы получили письмо от генерального директора клуба. Мы запросили видеозапись систем наблюдения у «Спартака», также клуб предоставил объяснения стюардов», – пояснил Григорьянц.

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    Источник: Р-Спорт

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    22.07.2015 15:17
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    Комментарии (16)
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    GeorgeFrimen
    1437570322
    Вся страна слышала на общедоступной трансляции свинское поведение спартачей, только не КДК. А так конечно Фримпонг просто так вдруг решил средний палец трибунам показать, само собой. Каждый раз, когда думаешь что российский футбол на самом дне, появляются новые глубины откуда на тебя смотрят КДК вместе с Мутко.
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    RIR68
    1437570799
    представляю, как каялись спартаковские стюардессы)
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    fcspartak
    1437572713
    мало необразованному Фримпону дали, матчей 5 было бы в самый раз
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    112910415
    1437575955
    ну, ладно
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    maxim81413
    1437577554
    ох как достали эти отморозки, и у каждой команды есть такие "болельщики"
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    FCShakhtar
    1437577910
    провакация была очень жесткой... можно и понять было парня за такой жест(( Расизм...
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    ufos73
    1437587388
    Алекс и Эменике ржут над коментами ниже... КДК доьреет, ну это до первого спартаковского игрока...
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    Пичушкин
    1437592189
    White power что б их...
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    Abrekkk
    1437594139
    Уезжай из этой страны Фримпонг куда подальше, хоть в Гондурас! Уезжай!
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    ologreds
    1694997568
    numo436379
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