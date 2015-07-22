КДК принял решение дисквалифицировать Фримпонга на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал ганского полузащитника «Уфы» Эмманюэля Фримпонга на два матча за жест в адрес болельщиков московского футбольного клуба «Спартак», сообщил журналистам глава КДК Артур Григорьянц.
Эпизод произошел во время матча первого тура чемпионата России «Спартак» – «Уфа» (2:2). Фримпонг был удален с поля за неприличный жест в адрес трибун на 31-й минуте прошедшей в Москве игры.
Впоследствии сам футболист «Уфы» заявил, что сделал это на эмоциях, потому что один из фанатов обозвал его обезьяной.
«По матчу «Спартак» – «Уфа»: за бросание зрителями предметов на поле оштрафовать «Спартак» на 20 тысяч рублей, за оскорбительный жест дисквалифицировать футболиста «Уфы» Эмманюэля Фримпонга на 2 матча. Мы исследовали все материалы всесторонне, на заседании были представители ФК «Спартак», представители ФК «Уфа» отсутствовали, но мы получили письмо от генерального директора клуба. Мы запросили видеозапись систем наблюдения у «Спартака», также клуб предоставил объяснения стюардов», – пояснил Григорьянц.
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