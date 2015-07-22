Экс-футболист «Локомотива» Тигорев подпишет контракт с минским «Динамо»

Бывший футболист московского «Локомотива» белорусский полузащитник Ян Тигорев в ближайшее время подпишет однолетний контракт с минским «Динамо», сообщает «Прессбол».
У Тигорева этим летом истек контракт с «Локомотивом», игрок стал свободным агентом.
В прошлом сезоне 31-летний хавбек провел за «Локомотив» шесть матчей. Тигорев выступал за минское «Динамо» в 2002-2006 годах.
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