Экс-футболист «Локомотива» Тигорев подпишет контракт с минским «Динамо»

Бывший футболист московского «Локомотива» белорусский полузащитник Ян Тигорев в ближайшее время подпишет однолетний контракт с минским «Динамо», сообщает «Прессбол».



У Тигорева этим летом истек контракт с «Локомотивом», игрок стал свободным агентом.

