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    Льоренте может оказаться в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающии туринского «Ювентуса» Фернандо Льоренте, который, скорее всего, летом покинет команду, интересует английский «Манчестер Юнайтед». Предполагается, что клубы уже ведут переговоры касательно возможного трансфера. Ранее главный тренер «красных дьяволов» Луи ван Гаал заявлял, что его атакующая линия, вполне возможно, будет усилена этим летом. Итальянцы хотели бы получить за испанца порядка 12-и миллионов евро.
    На Льоренте также претендуют «Реал» и «Милан».

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    Источник: Mirror.co.uk

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    22.07.2015 06:47
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    Комментарии (8)
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    Паша 1984
    1437542056
    Ну вот это точно какая то лажа
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    Ахад
    1437546525
    ...юнайтед претендует...
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    FootballFun1985
    1437554413
    Это типа "бюджетный вариант"?
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    Виктры4
    1437554743
    даже на лавку не нужен
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    nahan
    1437556470
    Бревен в АПЛ и так немало...
    Ответить
    brat070
    1437584528
    Не понятно мне тоже зачем он.
    Ответить
    Sanja68
    1437590139
    кря кря,меняем на эванса
    Ответить
    ologreds
    1694997571
    numo436329
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