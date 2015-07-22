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    «Уфа» и «Ростов» сыграют в Саранске

    Матч второго тура РФПЛ между «Уфой» и «Ростовом» пройдет в Саранске. Совместная комиссия РФС и РФПЛ сочла газон местного стадиона пригодным для проведения встречи.

    .
    «Игра между «Уфой» и «Ростовом» пройдет в Саранске. Комиссия сочла, что поле в порядке. Завтра об этом будет объявлено официально», – сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
    Напомним, после матча первого тура, в котором «Мордовия» на своем поле проиграла «Локомотиву» со счетом 0:1, главный тренер москвичей Игорь Черевченко раскритиковал состояние газона в Саранске.
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    Источник: «Советский спорт»

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    22.07.2015 00:26
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    Комментарии (4)
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    Таганский
    1437516642
    Ну дык новость-то протухшая уже.. Сразу после 1 тура было известно, что изначально планировалась игра в Перми, но не срослось.. Затем приняли решение играть в Саранске, в чем же новость, ау??
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    112910415
    1437534900
    кто бы сомневался
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    ЮГ РОССИИ
    1437752690
    Ростову победы.Муса сделает своё.....дело для Уфы).
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    ologreds
    1694997572
    numo436318
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