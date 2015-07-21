Насри: « На трибунах всегда хватает тупых фанатов»

Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри отметил вклад в победу над «Ромой» новичка команды Рахима Стерлинга. Напомним, матч «горожан» с римлянами в основное время завершился вничью 2:2, но серию пенальти точнее били англичане, при этом по ходу встречи болельщики неоднократно освистывали 20-летнего футболиста, который забил первый гол «Ман Сити».





«Забить первый гол в «Манчестер Сити» очень важно для Рахима. Это придаст ему сил и уверенности. На трибунах всегда хватает тупых фанатов. То же самое случалось со мной после ухода из «Арсенала». Надо просто двигаться дальше. Я считаю, что нужно уважать чужое решение. Рахиму всего 20, он решился перейти в «Сити». Просто не мешайте ему играть, и он покажет, чего стоит», — цитирует Насри Goal.сом. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!