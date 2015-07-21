Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Насри: « На трибунах всегда хватает тупых фанатов»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри отметил вклад в победу над «Ромой» новичка команды Рахима Стерлинга. Напомним, матч «горожан» с римлянами в основное время завершился вничью 2:2, но серию пенальти точнее били англичане, при этом по ходу встречи болельщики неоднократно освистывали 20-летнего футболиста, который забил первый гол «Ман Сити».

    «Забить первый гол в «Манчестер Сити» очень важно для Рахима. Это придаст ему сил и уверенности. На трибунах всегда хватает тупых фанатов. То же самое случалось со мной после ухода из «Арсенала». Надо просто двигаться дальше. Я считаю, что нужно уважать чужое решение. Рахиму всего 20, он решился перейти в «Сити». Просто не мешайте ему играть, и он покажет, чего стоит», — цитирует Насри Goal.сом.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2015 23:45
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Quaresmа_7
    1437511976
    на его месте надо было остаться в Ливерпуле и стать легендой, а он помчался за легкими денюжками!!!его право
    Ответить
    maximka7
    1437512660
    ку ку!!!
    Ответить
    maximka7
    1437512715
    своих коментов не вижу почему то
    Ответить
    gore88
    1437512771
    Насри на трибунах!
    Ответить
    ologreds
    1694997573
    numo436312
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+