Швайнштайгер: «Мы можем выиграть трофеи в этом сезоне»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер остался доволен составом команды и сказал, что в этом сезоне «МЮ» может выиграть титулы. Также Швайнштайгер отметил, что для него является большой честбю играть рядом с Уэйном Руни.

«У «Манчестер Юнайтед» очень классный состав. Я уверен, что с таким составом можно выигрывать титулы. Да, я говорю это, хотя пришeл в команду неделю назад. У нас есть хорошие защитники и футболисты, которые способны решать судьбу ключевых матчей.