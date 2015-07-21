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    Швайнштайгер: «Мы можем выиграть трофеи в этом сезоне»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер остался доволен составом команды и сказал, что в этом сезоне «МЮ» может выиграть титулы. Также Швайнштайгер отметил, что для него является большой честбю играть рядом с Уэйном Руни.

    «У «Манчестер Юнайтед» очень классный состав. Я уверен, что с таким составом можно выигрывать титулы. Да, я говорю это, хотя пришeл в команду неделю назад. У нас есть хорошие защитники и футболисты, которые способны решать судьбу ключевых матчей.
    Для меня огромная честь играть в одной команде вместе с Уэйном Руни. Он настоящий лидер. Руни — боец, настоящий форвард. Уэйн — одна из причин, по которой я перешeл в команду»,– цитирует Швайнштайгера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    21.07.2015 22:26
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    No problem
    1437507901
    Думаю и Руни сочтет за честь, поиграть с тобой рядом
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    sir_Alex
    1437508731
    Что ж, удачи!
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    Rusti
    1437510403
    Удачи
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    MU.FK
    1437511654
    Буду счастлив если добиремся в полуфинал лч!
    Ответить
    Caesar555
    1437543062
    Может но сможет ли?
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    ologreds
    1694997573
    numo436306
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