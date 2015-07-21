Дьяков: «Не могут сказать, где буду играть в предстоящем сезоне»

Защитник Виталий Дьяков пока не готов сказать, где продолжит карьеру. Футболист тренировался с «Динамо», однако москвичи отказались от подписания контракта. Дьяков является свободным агентом, а в прошлом сезоне защищал цвета «Ростова».
«Пока не могу ничего сказать, где буду играть в предстоящем сезоне. Может быть, что-то прояснится в пятницу. Возможен ли переход в «Динамо»?Без комментариев» – цитирует Дьякова «Спорт-Экспресс».
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