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    • Дьяков: «Не могут сказать, где буду играть в предстоящем сезоне»

    Дьяков: «Не могут сказать, где буду играть в предстоящем сезоне»

    Защитник Виталий Дьяков пока не готов сказать, где продолжит карьеру. Футболист тренировался с «Динамо», однако москвичи отказались от подписания контракта. Дьяков является свободным агентом, а в прошлом сезоне защищал цвета «Ростова».
    «Пока не могу ничего сказать, где буду играть в предстоящем сезоне. Может быть, что-то прояснится в пятницу. Возможен ли переход в «Динамо»?Без комментариев» – цитирует Дьякова «Спорт-Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2015 22:04
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    Комментарии (9)
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    richi
    1437506021
    ЦЗ с большой буквы оказался ни кому не нужен?
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    Таганский
    1437510921
    Виталик мог бы и сразу признаться, мол, обос..рался я..
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    Диктор
    1437511197
    Дьякова в Спартак.Ты нужен там.Замени этого безнадегу Макеева.
    Ответить
    aMur
    1437537189
    А он не в курсу, что сезон уже начался?
    Ответить
    vgarakh
    1437550486
    Виталик! Вернись в Ростов.
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    kasper1979
    1437578575
    вместе с мвила в динамо
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    Serjoga
    1437722794
    Чемпионат уже начался,а он еще не определился!
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    ЮГ РОССИИ
    1437752849
    Подписал контракт с Динамо.Удачи.
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    ologreds
    1694997572
    numo436303
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