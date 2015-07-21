Маркевич: «Не понимаю, почему мне не идут навстречу»

Главный тренер днепропетровского «Днепра» Мирон Маркевич в интервью программе «По ту сторону поля» пожаловался на кадровые проблемы в команде.





«У нас очень серьезные проблемы с составом. Я честно говорю, что я в такой ситуации, что мне явно не хватает футболистов. У нас всего 13 человек, на которых мы можем рассчитывать. Причем из этих 13-ти несколько футболистов просят их отпустить.



«Днепр» – команда, которую знают в Европе, она себя проявила. Хотелось бы, чтобы и дальше так было. Но с тем отношением, к команде которое сейчас есть…. Меня это расстраивает. Я не хочу обманывать болельщиков. Если 13-14 игроков будут играть без травм и дисквалификаций, то мы свое третье место в чемпионате займем. В еврокубках будет иначе, там на нас будут настраиваться, на сборах мы это ощутили. Нам будет очень тяжело, это я сразу говорю.



От нас ушли все лидеры – Стринич, Джулиано, Коноплянка. Мы фактически никого не взяли. Очень тяжело что-то прогнозировать наперед. Футболисты уходят из каждой команды, но на их место приходят другие. Я бы очень просил до конца месяца решить проблему с тремя футболистами, иначе будет очень тяжело.







Вчера стало известно, что днепропетровскую команду могут покинуть еще два футболиста – нападающий Никола Калинич и защитник Дуглас близки к переходу в турецкий «Галатасарай» на правах аренды.



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Желательно, чтобы больше из команды никто не ушел, а мы бы поработали на трансферном рынке и взяли трех хороших футболистов на место ушедших. Я же не прошу много. Рамос пришел и поменял всю команду. Ему пошли навстречу. Я не понимаю, почему мне не идут навстречу, ведь и результат есть. Нужно мне помочь, я сам ничего не сделаю», – сказал Маркевич.Вчера стало известно, что днепропетровскую команду могут покинуть еще два футболиста – нападающийи защитникблизки к переходу в турецкий «Галатасарай» на правах аренды.