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    Михайлович выжимает игроков как лимоны

    С приходом в «Милан» Синиши Михайловича и его штаба жизнь команды на тренировочной базе изменилась. Точнее, усложнилась. Ключевое слово первого этапа подготовки к сезону – интенсивность. Тренер постоянно пытается заставить игроков выдать максимум того, на что они способны. Прежде всего, речь идет о физических нагрузках.

    «Михайлович выжимает игроков как лимоны. И когда, казалось бы, все, конец, он выжимает их снова. Он постоянно говорит ребятам: «Вы всегда можете немного прибавить» – сообщил близкий к клубу источник.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    21.07.2015 19:55
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    Комментарии (14)
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    commando
    1437498725
    Ну так с 2007 не трогали,поры бы и выжать хоть что-то..
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    makkie
    1437499122
    Значит скоро сольют "тирана" )))
    Ответить
    Masimobelini
    1437499244
    До нового ифаркта у молодого игрока.
    Ответить
    roman230582
    1437499991
    Посмотрим на результат
    Ответить
    Это армия сынок
    1437500098
    Переборщил с просмотром видео по мотивации на ютубе видать
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    No problem
    1437501153
    Проплывает лимон, рядом с гоВном..и кричит ему: слышь гоВно, ты че так вяло плывешь..заепался небось)))) ГоВно:...смейся, смейся. .....я тож когда то был лимоном! П.С. не переборщить б ..."с выжималкой" От работы и кони дохнут! )))))
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    Dodge87
    1437504915
    мне кажется в нынешнее время надо всех футболистов выжимать..доходы выросли..стоимость тоже а уровень футбола упал
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    ArtNow
    1437508964
    Когда же милан вернётся в ЛЧ
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    Quaresmа_7
    1437512165
    так можно и сломаться, но с нынешним миланом его надо гонять
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    ologreds
    1694997573
    numo436291
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