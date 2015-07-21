С приходом в «Милан» Синиши Михайловича и его штаба жизнь команды на тренировочной базе изменилась. Точнее, усложнилась. Ключевое слово первого этапа подготовки к сезону – интенсивность. Тренер постоянно пытается заставить игроков выдать максимум того, на что они способны. Прежде всего, речь идет о физических нагрузках.









«Михайлович выжимает игроков как лимоны. И когда, казалось бы, все, конец, он выжимает их снова. Он постоянно говорит ребятам: «Вы всегда можете немного прибавить» – сообщил близкий к клубу источник. «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!