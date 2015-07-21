Куарежма вернется в «Бешикташ»

Нападающий сборной Португалии Рикарду Куарежма, скорее всего, продолжит карьеру в «Бешикташе».
Как сообщает официальный твиттер стамбульцев, клуб ведет переговоры с футболистом и в ближайшее время должен оформить сделку.
Куарежма уже защищал цвета «Бешикташа» с 2010 по 2012 год. Минувший сезон он провел в составе «Порту». На его счету 30 матчей, 6 голов и 6 передач в чемпионате Португалии.
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Как сообщает официальный твиттер стамбульцев, клуб ведет переговоры с футболистом и в ближайшее время должен оформить сделку.
Куарежма уже защищал цвета «Бешикташа» с 2010 по 2012 год. Минувший сезон он провел в составе «Порту». На его счету 30 матчей, 6 голов и 6 передач в чемпионате Португалии.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!