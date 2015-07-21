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    Куарежма вернется в «Бешикташ»

    Нападающий сборной Португалии Рикарду Куарежма, скорее всего, продолжит карьеру в «Бешикташе».

    Как сообщает официальный твиттер стамбульцев, клуб ведет переговоры с футболистом и в ближайшее время должен оформить сделку.

    Куарежма уже защищал цвета «Бешикташа» с 2010 по 2012 год. Минувший сезон он провел в составе «Порту». На его счету 30 матчей, 6 голов и 6 передач в чемпионате Португалии.

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    Источник: ФК «Бешикташ»

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    21.07.2015 17:26
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    Комментарии (2)
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    nahan
    1437497409
    Там у него все шло хорошо.
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    ologreds
    1694997574
    numo436279
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