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    • Балотелли призвал болельщиков «Ливерпуля» поддерживать Стерлинга как прежде

    Балотелли призвал болельщиков «Ливерпуля» поддерживать Стерлинга как прежде

    Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли поздравил бывшего футболиста красных Рахима Стерлинга с дебютным голом за его новый клуб «Манчестер Сити» и призвал болельщиков «Ливерпуля» оказать ему поддержку. Стерлинг отличился в товарищеском матче «горожан» с «Ромой».

    «Молодец, Рахим! Лучший ответ критикам. Продолжай в том же духе. Болельщики «Ливерпуля» лучшие, но я надеюсь, что Стерлинг будет играть в свой лучший футбол, ведь он заслуживает этого. Он хороший парень, молодой и талантливый. Поддерживайте его как всегда раньше. Он отдал все этому клубу, уважайте это. Грустно все это видеть. «Ливерпуль» – это семья», – написал Балотелли в своем «твиттере».

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    Источник: Twitter

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    21.07.2015 17:17
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    Комментарии (11)
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    manutd navsegda
    1437488642
    Что за бред? Что он отдал ливерпулю? Один зас....ц поддержал другого!)
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    spartach091
    1437488718
    НИЧОСИ,марио не мог так написать
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    rubinovyi2
    1437490258
    Тебе самому-то уже поддержка требуется.
    Ответить
    kukuruzonax
    1437491824
    Балотелли вали вон из Ливерпуля, пустозвон.
    Ответить
    nahan
    1437497356
    Сам так мечтает перебраться...
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    старина
    1437503828
    балотеля сам где сейчас?)
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    Die Roten
    1437504926
    темно кожее братство.))
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    YRunner
    1437507561
    А не начать ли всех предателей поддерживать?
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    wodota
    1437510299
    Лол)))
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    ologreds
    1694997575
    numo436278
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