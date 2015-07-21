Балотелли призвал болельщиков «Ливерпуля» поддерживать Стерлинга как прежде

Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли поздравил бывшего футболиста красных Рахима Стерлинга с дебютным голом за его новый клуб «Манчестер Сити» и призвал болельщиков «Ливерпуля» оказать ему поддержку. Стерлинг отличился в товарищеском матче «горожан» с «Ромой».





«Молодец, Рахим! Лучший ответ критикам. Продолжай в том же духе. Болельщики «Ливерпуля» лучшие, но я надеюсь, что Стерлинг будет играть в свой лучший футбол, ведь он заслуживает этого. Он хороший парень, молодой и талантливый. Поддерживайте его как всегда раньше. Он отдал все этому клубу, уважайте это. Грустно все это видеть. «Ливерпуль» – это семья», – написал Балотелли в своем «твиттере». «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!