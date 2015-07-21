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    Пеллегрини: «Стерлинг показал, зачем он здесь»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини, комментируя матч коммерческого турнира в Мельбурне против «Ромы» (2:2, пенальти – 5:4), остался доволен дебютом Рахима Стерлинга. Новичок клуба отличился уже на третьей минуте встречи.

    «Стерлинг продемонстрировал, зачем он здесь, причем не только как игрок, – цитирует официальный твиттер Пеллегрини. – Думаю, он прибавит в будущем, действуя с такими футболистами, как Яя Туре, Давид Силва и Серхио Агуэро.
    Очень приятно было видеть в деле молодых игроков Ману Гарсию и Келе Ихеаначо. Они неплохо выглядели».

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    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    21.07.2015 15:54
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    Комментарии (5)
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    Brendan Rodgers
    1437483956
    С первым забитым мячом его.
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    George-CFC
    1437486862
    Cтерлинг был неплох. Но мне больше понравился 64 номер Сити, Лопес. Классный парнишка
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    nahan
    1437496901
    Не зря долгое время всем мозги выносил...
    Ответить
    Die Roten
    1437504862
    не только как игрок?а что еще?
    Ответить
    ologreds
    1694997574
    numo436267
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