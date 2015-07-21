Пеллегрини: «Стерлинг показал, зачем он здесь»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини, комментируя матч коммерческого турнира в Мельбурне против «Ромы» (2:2, пенальти – 5:4), остался доволен дебютом Рахима Стерлинга. Новичок клуба отличился уже на третьей минуте встречи.





«Стерлинг продемонстрировал, зачем он здесь, причем не только как игрок, – цитирует официальный твиттер Пеллегрини. – Думаю, он прибавит в будущем, действуя с такими футболистами, как Яя Туре, Давид Силва и Серхио Агуэро.

