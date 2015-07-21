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    «Атлетико Минейро» подписал контракт с Кариокой

    «Атлетико Минейро» объявил о подписании четырехлетнего контракта с Рафаэлем Кариокой, выступавшим за клуб на правах аренды, сообщается на официальном сайте бразильского клуба.

    Команда из штата Минас-Жерайс выкупила половину прав на игрока у московского «Спартака», за который футболист дебютировал в 2009 году. В августе 2014 года 26-летний хавбек присоединился к «Атлетико Минейро» на правах аренды и теперь является постоянным игроком основы. В нынешнем сезоне бразильской Серии А провел 13 матчей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку.

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    Источник: ФК «Атлетико Минейро»

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    21.07.2015 15:36
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    Комментарии (12)
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    kuchipachi
    1437482575
    отличные показатели) он точно постоянный игрок основы?
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    reni-05
    1437482843
    он скоро в европе будет играть!
    Ответить
    Real Madrid 25
    1437482899
    Сбежал с рабства
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    Romario_25
    1437484066
    13 игр - 1 голевая передача, 0 голов. Как сказал бы Бубнов: "Кариока - Двойка!!!" )))))))
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    makkie
    1437485346
    Ну вот и славно, пристроили Рафу. Спасибо за время, проведенное в Спартаке, красивые голы Бенфике и Динамо.. ну и конечно за ГОЛ Зениту в Питере 3-2, было круто!
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    RussianHorse
    1437487289
    "6 лет рабства" можно номинировать на Оскар.
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    nahan
    1437496654
    Неплохой все-таки игрок, удачи ему.
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    Levadia
    1437499209
    На той неделе уже было известно,что половину Кариоки продали бразильцам. Писал про это. Нахватались,понимаешь ли,у итальянцев дурных привычек!)
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    ologreds
    1694997574
    numo436265
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