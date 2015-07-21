«Атлетико Минейро» подписал контракт с Кариокой

«Атлетико Минейро» объявил о подписании четырехлетнего контракта с Рафаэлем Кариокой, выступавшим за клуб на правах аренды, сообщается на официальном сайте бразильского клуба.





Команда из штата Минас-Жерайс выкупила половину прав на игрока у московского «Спартака», за который футболист дебютировал в 2009 году. В августе 2014 года 26-летний хавбек присоединился к «Атлетико Минейро» на правах аренды и теперь является постоянным игроком основы. В нынешнем сезоне бразильской Серии А провел 13 матчей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!