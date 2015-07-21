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    Ткачев: «Кубань» вообще ничего не смогла»

    Полузащитник краснодарской «Кубани» Сергей Ткачев поделился комментариями после матча первого тура РФПЛ против «Урала», где его команда уступила со счетом 0:2.
    «Игра в атаке не получилась, ничего создать не могли, да и вообще не смогли ничего. Сыграли плохо, отсюда и результат. Надо разбираться и исправлять ошибки. Сами виноваты. Чем дольше будем сыгрываться, тем хуже для нас. Я вообще во втором тайме играл не на своей позиции, где действовал впервые в жизни. Сказали, что надо. Но вся команда проявила себя плохо», – заявил Ткачев.
    В следующем туре южанам предстоит сыграть с «Тереком» на выезде.

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    Источник: Sportbox.ru

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    21.07.2015 10:47
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    Комментарии (6)
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    112910415
    1437466940
    на тренера малость наезжает
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    sir_Alex
    1437475675
    Не шмогла!
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    rtm Solncedar
    1437550683
    Серёжа Ткачёв один из лучших игроков, из тех кто остался в Клубе! Но Он игрок передней линии, а не защитник. Нет у Нас крайних защитников вот и попытался ДСХ попробовать в защите. Зря конечно. Всё у "Кубани" будет хорошо! Найду крайков и ВПЕРЁД!
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    kabuzyaka
    1437553646
    Не пойму, что твориться в Кубани. Долго её ещё будет лихорадить? Кубань как бы там не сложилось мы с тобой!!!!!!
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    ologreds
    1694997576
    numo436236
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