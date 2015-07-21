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    Гончаренко: «Хорошо поработали и в атаке, и в обороне»

    Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в матче первого тура РФПЛ против краснодарской «Кубани» (2:0).
    «Конечно, мы довольны сегодняшней победой. Мы достаточно хорошо поработали – и в обороне, и в атаке. То, что мне нравится – команда была сбалансированной. Мы понимали, как защищаться, мы понимали, как в атаку переходить. Может быть, в первом тайме мы были острее, но не было с нашей стороны ударов в створ ворот. Во втором тайме «Кубань» перехватила инициативу и нам тяжело приходилось. Но нашли в себе силы переломить ход встречи, в том числе и благодаря заменам. Удалось переломить ситуацию и надавить на ворота соперника», – сказал специалист.

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    Источник: ФК «Урал»

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    21.07.2015 10:40
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    Комментарии (9)
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    Дмитрий33
    1437464729
    Гончаренко из любой команды сделает конфетку, зря кубань его тогда уволила!!! Красавчик
    Ответить
    112910415
    1437466876
    грамотный мужик!
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    Летчик66
    1437470411
    Витя, ты король!!! Тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить. Продолжай в том же духе! Руководству огромный плюс, что сумели заманить такого вот специалиста, жаль, если сезон будет удачным ливнет в какой-нибудь клуб именитей, ну или в сборную.
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    bertoshas
    1437484595
    Удачи!!!
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    KasV8
    1437489430
    Навёл шумихи с БАТЭ, сейчас и в РФПЛ с Уралом наведёт! (Как и с Кубанью, но зря они его опрокинули)
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    kabuzyaka
    1437554033
    Гончаренко классный тренер жаль, что Кубань так нелепо рассталась с ним.
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    ologreds
    1694997576
    numo436235
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