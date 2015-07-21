Ерохин: «Аршавин и Павлюченко станут ключевыми игроками «Кубани»

Игрок екатеринбургского «Урала» Александр Ерохин поделился мыслями после матча первого тура нового сезона РФПЛ против краснодарской «Кубани» (2:0).
«Первый тайм получился тяжелым. Хотя моменты были как у нас, так и у соперника. Игра была такой, что победил бы тот, кто первый забил. Так и вышло. У «Кубани» есть опытные футболисты в лице Андрея Аршавина и Романа Павлюченко. Они пришли недавно, так что неудивительно, что находятся не в оптимальных кондициях. Но в будущем они будут вести игру южан», – заявил Ерохин.
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