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    • Ерохин: «Аршавин и Павлюченко станут ключевыми игроками «Кубани»

    Ерохин: «Аршавин и Павлюченко станут ключевыми игроками «Кубани»

    Игрок екатеринбургского «Урала» Александр Ерохин поделился мыслями после матча первого тура нового сезона РФПЛ против краснодарской «Кубани» (2:0).
    «Первый тайм получился тяжелым. Хотя моменты были как у нас, так и у соперника. Игра была такой, что победил бы тот, кто первый забил. Так и вышло. У «Кубани» есть опытные футболисты в лице Андрея Аршавина и Романа Павлюченко. Они пришли недавно, так что неудивительно, что находятся не в оптимальных кондициях. Но в будущем они будут вести игру южан», – заявил Ерохин.

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    Источник: «Советский спорт»

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    21.07.2015 09:39
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    Комментарии (13)
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    KBR-07
    1437462243
    Блажен кто верует!)
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    The_BESTolo4b
    1437463818
    в фнле в составе кубани
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    LOpp
    1437464256
    лет так через 3-4 станут, только заматереют в Кубани
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    САДЫЧОК
    1437464721
    в команде допускается ТОЛЬКО один пенсионер!если их больше то это приют пенсионеров!
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    rubinovyi2
    1437466353
    Не завидую я Кубани,если такие,как Пав и Арш будут вести игру.
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    112910415
    1437466809
    со временем станут...но турниры ветеранов почти не освещаются прессой, увы!
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    MichelWB
    1437469536
    Если они станут ключевыми, то У Кубани прямая дорога в ФНЛ.
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    firewing
    1437476517
    Так-то они уже давно не в оптимальных...
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    kabuzyaka
    1437554261
    Скорее бы бардак в Кубани закончился
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    ologreds
    1694997578
    numo436228
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