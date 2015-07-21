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    Бушманов: «Давыдов не реализовал два голевых момента»

    Главный тренер московского «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал результат матча 3-го тура ФНЛ против ярославского «Шинника» (1:1).
    «Считаю, что мы достаточно активно начали этот матч: играли плотно, не давали сопернику разгонять атаки. При этом хорошо комбинировали, создали первый в матче острый момент, но, к сожалению, Денис Давыдов не попал в створ. Во второй половине тайма хозяева, пожалуй, перехватили инициативу. Каких-то по-настоящему опасных моментов они не создали, но им удавалось оказывать давление на наши ворота, в том числе за счет розыгрыша стандартов. В перерыве мы внесли коррективы и провели второй тайм значительно лучше: контролировали мяч, эффективнее атаковали. Дождь, начавшийся после перерыва, нам помог: мяч по влажному газону стал перемещаться быстрее. Мы забили хороший гол, потом был еще один стопроцентный момент у Давыдова, но реализовать его, увы, не удалось. В целом результат встречи, пожалуй, закономерен. Хозяева действовали немного лучше в первом тайме, а «Спартак» — во втором», – заявил специалист.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    21.07.2015 09:12
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    Комментарии (13)
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    REDWHITE_
    1437459300
    прицел поправить надо
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    TihonAlt
    1437459817
    теряем очки
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    Miha
    1437460773
    Не понятно только теперь как один игрок может выступать в ФНЛ и РПЛ ??
    Ответить
    Levadia
    1437461775
    Зато в забитом мяче принял участвие. А вот Шиннику не помешал бы нормальный нап,а то до ворот доходили,а потом не знали что делать.
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    etopimp
    1437463303
    Да чё он гонит, ДАВЫДОВ - замечательный бомбардир, который дорос до ОСНОВНОГО СОСТАВА ЕВРОПЕЙСКИХ ТОП-КЛУБОВ.
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    juventus186
    1437464492
    А когда \"Спартак-2\" играет с \"Зенит-2\"???:-)
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    КПР
    1437464687
    Сплошные сказки.
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    Медный купоpос
    1437465342
    а рецепт попадания лежит на поверхности! нужно уйти из спартака - и всё наладится!
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    112910415
    1437466433
    не пропадут в ФНЛ!
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    ologreds
    1694997578
    numo436225
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