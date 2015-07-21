Бушманов: «Давыдов не реализовал два голевых момента»

Главный тренер московского «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал результат матча 3-го тура ФНЛ против ярославского «Шинника» (1:1).
«Считаю, что мы достаточно активно начали этот матч: играли плотно, не давали сопернику разгонять атаки. При этом хорошо комбинировали, создали первый в матче острый момент, но, к сожалению, Денис Давыдов не попал в створ. Во второй половине тайма хозяева, пожалуй, перехватили инициативу. Каких-то по-настоящему опасных моментов они не создали, но им удавалось оказывать давление на наши ворота, в том числе за счет розыгрыша стандартов. В перерыве мы внесли коррективы и провели второй тайм значительно лучше: контролировали мяч, эффективнее атаковали. Дождь, начавшийся после перерыва, нам помог: мяч по влажному газону стал перемещаться быстрее. Мы забили хороший гол, потом был еще один стопроцентный момент у Давыдова, но реализовать его, увы, не удалось. В целом результат встречи, пожалуй, закономерен. Хозяева действовали немного лучше в первом тайме, а «Спартак» — во втором», – заявил специалист.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!